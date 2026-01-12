विज्ञापन

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन से क्रिश्चियन वेडिंग के बाद हिंदू रीति-रिवाजों से की शादी की, वरमाला का वीडियो वायरल

नुपूर सेनन ने अपने बॉयफ्रेंड स्टेबिन से हिंदू रिवाजों के अनुसार शादी की, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है.

नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन ने हिंदू रीति-रिवाजों से की शादी की
कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के बारे में काफी समय से अफवाह थी कि वे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को तभी कन्फर्म किया, जब स्टेबिन ने नुपूर को प्रपोज करने के लिए घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया और इंस्टाग्राम पर इसे ऑफिशियल किया. एक यॉट पर अपने सपनों जैसे प्रपोजल और अपनी बड़ी सी सगाई की अंगूठी की तस्वीरें शेयर करते हुए, नुपूर ने शेयर किया था, “हां-ना की दुनिया में मुझे सबसे आसान 'हां' मिल गया.” दोनों ने 10 जनवरी को उदयपुर में क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी करने के बाद अपनी प्रेम कहानी को एक किस के साथ सील की. स्टेबिन ने अपनी शादी की तस्वीरें इस कैप्शन के साथ शेयर की. “मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करूंगा. हमेशा और हमेशा के लिए… खैर, अब नुपुर और स्टेबिन की हिंदू रिवाजों के अनुसार शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

इससे पहले प्रियंका चोपड़ा जोनास और निक जोनास से लेकर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह तक, कई सेलेब्स ने दूल्हा और दुल्हन दोनों की संस्कृतियों का सम्मान करने के लिए दो अलग-अलग समारोहों में शादी की है. कृति की बहन ने भी यही तरीका अपनाया. 10 जनवरी को क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी करते हुए, नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने ह्वाइट वेडिंग ड्रेस पहना. 11 जनवरी को हुए अपने हिंदू शादी समारोह के लिए दुल्हन नुपूर ने एक खूबसूरत कोरल पिंक लहंगा चुना, जबकि उनके हैंडसम दूल्हे स्टेबिन आइवरी शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे थे. उदयपुर में उनके प्राइवेट समारोह से वायरल हुए अनदेखे वीडियो में नवविवाहित जोड़े एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने हाथ पकड़कर अपनी बांहें हवा में उठाईं.

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन होने के अलावा, नुपूर सेनन एक सिंगर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने म्यूज़िक वीडियो से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया. खबरों के मुताबिक नुपूर और सिंगर स्टेबिन बेन प्रोफेशनली जुड़े. साथ काम करते हुए वे दोस्त बन गए और आखिरकार उन्हें प्यार हो गया. अपनी कैथोलिक शादी से एक दिन पहले, नुपुर और स्टेबिन के परिवार ने मेहंदी फंक्शन रखा. बाद में अपनी संगीत सेरेमनी में दूल्हा-दुल्हन ने कृति के साथ जमकर डांस किया.

