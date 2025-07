सैयारा कर रही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन, इंटरनेट यूजर्स ने बताया इस फिल्म का रीमेक? जानें क्या है सच

सैयारा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, जिन्हें एक विलेन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. सैयारा 18 जुलाई को बड़े पर्दे पर आई और दर्शकों के दिलों पर छा गई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल दो दिनों में 45 करोड़ से ज्यादा की कमाई भारत में कर ली है. लेकिन फिल्म रिलीज के बाद से जहां सैयारा को सराहना मिल रही है तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर का रीमेक है.

कोरियन फिल्म का रीमेक बताते हुए एक यूजर ने लिखा, मैं सोच रहा था कि मैंने #Saiyaara की कहानी किसी कोरियन फिल्म में देखी है. पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे याद आया. वह फिल्म है "अ मोमेंट टू रिमेंबर". एक बेहतरीन फिल्म. मोहित सूरी और वाईआरएफ ने अपनी फिल्म बनाई है, जिसमें सभी जरूरी चीज़ें हैं #SaiyaaraReview

दूसरे यूजर ने लिखा, सैयारा इंस्पायर्ट अगेन. मर्डर 2, आवारापन और एक विलेन के बाद मोहित सूरी की लेटेस्ट हिट सैयारा भी कोरियन क्लासिक ए मोमेंट टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड है. तीसरे यूजर ने लिख, तो सैयारा कोरियन फिल्म की कॉपी है. मोहित सूरी ने ओरिजनल फिल्म बनाई ही नहीं कभी. हालांकि कुछ यूजर्स ने कहा कि सैयारा ए मोमेंट टू रिमेंबर का रीमेक नहीं है. हां कुछ कहानी में ऐसे हिस्से हैं, जो कोरियन फिल्म से मिलते जुलते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कॉपी है.

बता दें कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर एक क्लासिक मूवी है, जो ग्लोबल हिट साबित हुई थी. फिल्म में सोन ये जिन और जंग वू संग लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों की है, जिनका समाज में स्टेटस अलग है. लेकिन उनकी शादी होती और प्यार हो जाता है. लेकिन बाद में बता चलता है कि उसकी वाइफ को अलजाइमर (भूलने की बीमारी) हो जाती है और वह उसे पूरी तरह भूल जाती है.