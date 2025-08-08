सैयारा से 42 साल पहले आई थी ये रोमांटिक फिल्म, हीरोइन को भूली यादें, हीरो भटका दरबदर, क्लाइमेक्स ने..

18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म सैयारा को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. जबकि भारत में कमाई 308 करोड़ तक पहुंच गई है. वहीं यह अहान पांडे का सक्सेसफुल डेब्यू कहा जा रहा है. फिल्म की बात करें तो यह एक लडकी को भूलने की बीमारी होने की कहानी है. लेकिन क्या आपको पता है कि सैयारा से 42 साल पहले आई एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें एक लड़की को कार हादसे के बाद भूलने की बीमारी हो जाती है. वहीं लड़का प्यार में दरबदर भटकता हुआ नजर आता है.
हम बात कर रहे हैं बालू महेंद्र द्वारा निर्देशित 1983 की हिंदी फिल्म सदमा की, जिसमें श्रीदेवी और कमल हासन नजर आए थे. यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म महेंद्र की तमिल फ़िल्म मूंद्रम पिरई (1982) का रीमेक है, जिसमें नेहालता (श्रीदेवी) एक कार दुर्घटना के बाद अपनी याद्दाश्त खो देती है. वहीं बच्चों जैसा बिहेव करने लगती है. जबकि स्कूल टीचर सोमू (कमल हासन) उसकी जान बचाता है और उससे प्यार करने लगता है. इस फिल्म की क्रिटिक्स ने खूब तारीफ की थी. खासकर श्रीदेवी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. हालांकि बजट और कलेक्शन के मामले में फिल्म को दर्शकों का प्यार नहीं मिला था. लेकिन बाद में यह फिल्म कल्ट कही जाने लगी.
8 जुलाई, 1983 को रिलीज होने के बाद सदमा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निराशाजनक रहा. हालांकि फिल्म के क्लाइमैक्स को काफी पसंद किया गया, जिसमें नेहालता को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है लेकिन सोमू को भूल जाती है. यह वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हुआ था. बता दें, कि श्रीदेवी और कमल हासन ने कई साउथ की फिल्मों में साथ काम किया है. लेकिन यह दोनों की इकलौती फिल्म है.
इस फिल्म को लेकर शाहरुख खान ने कहा था, कमल हासन अप्पू राजा के रोल में मुझे पसंद आए. मैं उन्हें देखा और मिलकर पूछा क्या मैं आपको छू सकता हूं. मैंने एक्टिंग का फिजिकल पहलू कमल हासन से उधार लिया. आप जानते हैं कि अगर मुझे लड़खड़ाना पड़े या गिरना पड़े, तो मैं उनकी तरह ही करता हूं. और मैं सदमा में उनके दौड़ने के तरीके को कभी नहीं भूल सकता. मैंने डर में इसका इस्तेमाल किया, जब मैं दौड़ रहा होता हूं और एक खंभे से टकरा जाता हूं, जो बिल्कुल सदमा जैसा लगता है."
