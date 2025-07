ना शाहरुख खान ना ही सलमान खान, इस एक्टर के फैन हैं अहान पांडे, जल्द नजर आएगा 4000 करोड़ की फिल्म में

मोहित सूरी की फिल्म सैयारा हाल ही में सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है. ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आए हैं. सैयारा अहान की डेब्यू फिल्म है और पहली ही फिल्म से वो हर जगह छा गए हैं. अहान पांडे की फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. क्या आपको पता है अहान पांडे रणबीर कपूर के फैन हैं. अहान का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रणबीर की फिल्मों के गानों पर मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं. अहान का ये अंदाज आपका दिल जीत लेगा.

Knew #AhaanPanday was destined for greatness when I found out he was a fan of #RanbirKapoor pic.twitter.com/Xj3sz3BDiU