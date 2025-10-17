पहली नजर का नहीं था सैफ-करीना का प्यार, पहली शादी पर हुई थी मुलाकात, बेबो थी 11 और नवाब थे 21

करीना कपूर (Kareena Kapoor) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को बी टाउन के पावर कपल के रूप में जाना जाता है. बीते गुरुवार 16 अक्टूबर को दोनों ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई. साल 2012 में सैफ अली खान और करीना कपूर ने शादी की थी. सैफ और करीना के दो बेटे हैं तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान. तो आइए जानते हैं कब इनका प्यार परवान चढ़ा और कब इन्होंने पूरी दुनिया के आगे अपने रिलेशनशिप का इजहार किया. इन दोनों की भी प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है.



सैफ-करीना की लव स्टोरी

सैफ और करीना के रिश्ते की चर्चाएं तब शुरू हुईं जब दोनों फिल्म 'टशन' की शूटिंग कर रहे थे. दोनों ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा. लेकिन साल 2007 में मुंबई में एक इवेंट के दौरान साथ नजर आने पर सैफ ने चुप्पी तोड़ते हुए करीना के लिए अपने प्यार का इजहार किया. लैक्मे फैशन वीक के दौरान जब सैफ से पूछा गया कि क्या वह और करीना एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने करीना के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया था.



टशन के सेट से शुरू हुई मोहब्बत

सैफ और करीना ने एक साथ सबसे पहले फिल्म 'LOC कारगिल' में काम किया था, जो साल 2003 में आई थी. इसके बाद ये दोनों एक साथ फिल्म 'ओंकारा', 'टशन' में भी नजर आए. फिल्म 'टशन' की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी. Vogue India को दिए एक इंटरव्यू में करीना ने बताया था, 'सेट पर सैफ का बर्ताव काफी अच्छा रहता था. मैं उनकी इसी बात से काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी. उनमें कुछ अलग बात थी.'



अक्षय कुमार की मजेदार चेतावनी

'टशन' के सेट पर जब अक्षय कुमार ने देखा कि करीना (बेबो) और सैफ के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो उन्होंने सैफ को चेतावनी दी. करीना ने यह मज़ेदार किस्सा ट्विंकल खन्ना से Tweak India प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर किया. करीना ने बताया, 'सैफ और अक्षय बात कर रहे थे, और अक्षय को लगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है. तो वह सैफ को एक कोने में ले गए और बोले- ‘सुनो, संभलकर रहना, ये लड़कियां खतरनाक होती हैं, ये फैमिली बहुत चालाक है, मैं इन्हें जानता हूं, तो थोड़ा देख के रहना.'



टैटू ने किया रिश्ता पक्का

जब दोनों के बीच प्यार गहरा हुआ तो उन्होंने दुनिया को अपने रिश्ते के बारे में बताने में देरी नहीं की. साल 2008 में आई रणबीर कपूर की पहली फिल्म 'सांवरिया' के प्रीमियर में सैफ और करीना को एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले देखा गया. वहीं, जब सैफ ने अपनी कलाई पर करीना का नाम लिखवाया तो इसने इस बात पर ठप्पा लगा दिया कि दोनों प्यार में हैं.

सैफ-करीना की उम्र में कितना फर्क?

करीना कपूर के साथ सैफ अली खान की ये दूसरी शादी है. इससे पहले साल 1991 में उनकी शादी अमृता सिंह के साथ हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे हैं- सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. अमृता सिंह और सैफ अली खान की शादी के वक्त करीना की उम्र मात्र 11 साल थी. इस शादी में करीना कपूर भी शामिल हुई थी और उन्होंने नए जोड़े को शादी की शुभकामनाएं भी दी थी. करीना और सैफ के बीच में शादी के वक्त 10 साल का फर्क था. सैफ का जन्म 1970 में हुआ था . वहीं, करीना का जन्म 1980 में हुआ था. करीना से शादी के वक्त सैफ की उम्र 42 साल थी और करीना 32 साल की थी.





