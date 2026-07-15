न आंखों की रोशनी, न हीरो वाली ताकत…फिर भी दुश्मनों पर पड़ेगा भारी 'हैवान', सैफ अली खान का दिखेगा दमदार अंदाज

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी आगामी फिल्म ‘हैवान' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज होने के बाद दर्शकों के बीच उत्सुकता काफी बढ़ गई है. पोस्टर्स में सैफ अली खान का लुक बेहद गंभीर, रहस्यमयी और भावनात्मक दिखाई देता है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि अभिनेता इस बार अपने करियर के सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक निभाने जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस फिल्म में सैफ एक दृष्टिबाधित (विजुअली चैलेंज्ड) व्यक्ति की भूमिका में नजर आएंगे, जो उनके फिल्मी सफर में पहली बार देखने को मिलेगा.

फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसमें सैफ अली खान के साथ अक्षय कुमार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. दोनों सितारों को लंबे समय बाद एक साथ पर्दे पर देखने के लिए दर्शक उत्साहित हैं.

दृष्टिबाधित नायक की भूमिका में दिखेंगे सैफ

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अपने किरदार के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि यह उनके करियर के सबसे बेहतरीन और संवेदनशील किरदारों में से एक है. अभिनेता ने कहा कि उनका किरदार शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन इसके बावजूद वह एक एक्शन हीरो की तरह सामने आता है.

सैफ ने कहा कि उन्हें इस भूमिका में एक भारतीय "ब्लाइंड समुराई" की झलक दिखाई देती है. जापानी सिनेमा में इस तरह के किरदारों को काफी पसंद किया जाता है और अब भारतीय दर्शकों को भी ऐसा ही एक अलग अनुभव मिलने वाला है. अभिनेता के अनुसार यह किरदार केवल एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक गहराई भी है, जो दर्शकों को उससे जुड़ने का अवसर देगी.

पारंपरिक हीरो की छवि से अलग होगा किरदार

हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक हीरो की पहचान उसकी शारीरिक ताकत और दमदार व्यक्तित्व से जुड़ी रही है. हालांकि सैफ अली खान हमेशा से ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने अलग और प्रयोगधर्मी भूमिकाओं को प्राथमिकता दी है. ‘ओमकारा', ‘लाल कप्तान', ‘तन्हाजी' और ‘विक्रम वेधा' जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का अलग रंग दिखाया है.

अब ‘हैवान' में वह एक ऐसे नायक की भूमिका निभा रहे हैं जिसकी ताकत उसकी शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि उसका साहस, धैर्य और मानसिक मजबूती है. फिल्म का यह पहलू दर्शकों के लिए ताजगी भरा अनुभव साबित हो सकता है. माना जा रहा है कि यह किरदार पारंपरिक बॉलीवुड हीरो की परिभाषा को नए सिरे से पेश करेगा.

मोहनलाल के साथ भी आएंगे नजर

फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल भी ‘हैवान' का हिस्सा हैं. निर्देशक प्रियदर्शन ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्टि की थी कि मोहनलाल फिल्म में कैमियो भूमिका निभाएंगे. सैफ अली खान ने मोहनलाल के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी साझा किया. उन्होंने कहा कि मोहनलाल बेहद सरल, विनम्र और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं. सैफ के अनुसार, एक बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद उनकी सादगी प्रभावित करती है. अभिनेता ने विशेष रूप से मोहनलाल की अभिनय शैली और उनके काम के प्रति समर्पण की सराहना की. उनका मानना है कि मोहनलाल का हर प्रदर्शन बेहद बारीकी और तैयारी के साथ किया जाता है.

सैफ के लिए चुनौतीपूर्ण रही फिल्म

सैफ अली खान ने स्वीकार किया कि ‘हैवान' की शूटिंग उनके लिए आसान नहीं थी. उन्होंने बताया कि हर दिन उनके सामने नई चुनौतियां आती थीं और इस किरदार को समझना तथा निभाना एक सीखने वाली प्रक्रिया थी. अभिनेता का कहना है कि यह एक ऐसा किरदार है जिसे पढ़ते ही दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति पैदा होती है. सैफ ने यह भी माना कि अपने करियर में उन्हें बहुत कम ऐसे पात्र मिले हैं जिनके साथ दर्शक भावनात्मक रूप से इतनी गहराई से जुड़ सकें. यही कारण है कि उन्होंने इस भूमिका को अपने लिए बेहद खास बताया.

दर्शकों को है बड़ी उम्मीद

फिल्म के पोस्टर और सैफ अली खान के बयानों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ‘हैवान' सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं होगी, बल्कि यह भावनाओं, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी भी पेश करेगी. सैफ अली खान का अनोखा किरदार, अक्षय कुमार की मौजूदगी और मोहनलाल का विशेष कैमियो फिल्म को और अधिक आकर्षक बना रहे हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 11 सितंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म दर्शकों और समीक्षकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है. फिलहाल इतना तय है कि सैफ अली खान एक बार फिर अपनी दमदार और अलग पहचान वाली भूमिका के जरिए दर्शकों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें: अमिताभ का वो गाना, जो 45 साल पहले हुआ था रिलीज, रवींद्रनाथ टैगोर के बंगाली गीत से था प्रेरित, किशोर कुमार की आवाज ने दी पहचान