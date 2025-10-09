सैफ अली खान की एक्स वाइफ की 7 फोटो, पति से थीं उम्र में 12 साल बड़ी, बताया क्यों टूटी 13 साल की शादी

सैफ अली खान ने हाल ही में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्स वाइफ अमृता सिंह के रोल के बारे में बात की. काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में अक्षय कुमार के साथ पहुंचे सैफ अली खान ने एक्स वाइफ से मिले सपोर्ट की बात की और अपने करियर के शुरुआती दिनों में इंडस्ट्री में पहचान बनाने में अमृता की अहमियत पर तारीफ की. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अमृता सिंह भी 80 के दशक की जानी मानी अदाकारी रही हैं.

सैफ अली खान ने कहा, "मैंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, और जाहिर है, 21 साल की उम्र कम होती है, और चीजें बदल जाती हैं.

आगे एक्टर ने कहा, हम जानते हैं कि चीजें ठीक नहीं रहीं, लेकिन दो अद्भुत बच्चों के अलावा, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी कहा है कि अमृता मेरे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थीं."

सैफ अली खान ने आगे बताया कि अमृता ने उनके करियर के शुरुआती दिनों में बॉलीवुड की जटिलताओं से निपटने में उनकी मदद की.

उन्होंने आगे कहा, "उस समय उनका योगदान और मदद बेहद अनमोल था. यह अफसोस की बात है कि चीज़ें ठीक नहीं हुईं."

इस पर काजोल ने कहा, लेकिन उन्होंने आपको अच्छे से बढ़ा किया है. इस पर सैफ जवाब में कहते हैं, "कुछ साल वाकई बहुत महत्वपूर्ण और सीखने वाले थे. वह एक अद्भुत मां हैं."

तलाक के बाद अपने रिश्ते पर सैफ अली खान ने कहा, मैं बहुत किस्मत वाला हूं. मुझे लगता है कि मेरी एक्स वाइफ के साथ अच्छी बनती है. हम जरुरी बातों पर बात करते हैं और जब मैं अस्पताल बेड पर था.

आगे उन्होंने मजाक में कहा, "जो कि वास्तव में अक्सर होता है. तो हां, यह एक नियमित तरह से संपर्क में है."

बता दें कि साल 1991 में उन्होंने अभिनेत्री अमृता सिंह से शादी की, जिनसे उनकी बेटी सारा और बेटा इब्राहिम हैं.

हालांकि, यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद, 2012 में सैफ ने करीना कपूर से शादी की, और उनके दो बेटे तैमूर और जहांगीर हैं.