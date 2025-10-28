सलमान खान के एक्स जीजा के साथ फिल्म कर रहे सैफ अली खान, पहली बार पर्दे पर ये दो हीरो दिखेंगे साथ

बॉलीवुड दर्शकों के लिए एक शानदार सरप्राइज तैयार है, क्योंकि सैफ अली खान और पुलकित सम्राट पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. यह फिल्म स्नेहा तौरानी द्वारा निर्देशित होगी, जो मशहूर निर्माता रमेश तौरानी की बेटी हैं. टिप्स फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली यह अनटाइटल्ड फिल्म अनुभव और युवा जोश का एक अनोखा मेल पेश करने का वादा करती है.

फिल्म ने आधिकारिक रूप से 27 अक्टूबर 2025 को हुए मुहूर्त समारोह के साथ अपनी शुरुआत की, और तभी से यह प्रोजेक्ट आने वाले साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुका है. स्नेहा तौरनी, जिन्होंने 'भांगड़ा पा ले' से अपना निर्देशन करियर शुरू किया था, अब इस नई फिल्म के जरिए एक बार फिर दर्शकों को एक जीवंत और एंगेजिंग सिनेमैटिक अनुभव देने जा रही हैं.

सैफ अली खान, जो मेनस्ट्रीम और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के बीच सहजता से जुड़ते रहे हैं, हाल के समय में थिएटर और ओटीटी, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों को प्रभावित कर चुके हैं. इस प्रोजेक्ट के साथ उनकी मौजूदगी फिल्म को स्टार पावर और गहराई दोनों प्रदान करती है.

वहीं पुलकित सम्राट, अपनी करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. सैफ के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को एक फ्रेश और दिलचस्प कैमेस्ट्री का अनुभव करा सकती है, जिसमें दो अलग-अलग अभिनय शैलियां मिलकर एक मनोरंजक और भावनात्मक कहानी बुनेंगी.

स्नेहा तौरनी के निर्देशन और रमेश तौरणी के प्रोडक्शन के साथ, सैफ अली खान और पुलकित सम्राट की यह फिल्म 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक बनती जा रही है, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस, टैलेंटेड टीम और एक नई सिनेमैटिक विजन का परफेक्ट संगम नजर आएगा. पुल्कित सम्राट के सलमान कनेक्शन की बात करें तो पुल्कित, सलमान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा के एक्स पति हैं. फिलहाल पुल्कित एक्ट्रेस कृति खरबंदा के साथ शादीशुदा हैं.