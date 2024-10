कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने कहा- 'पाकिस्तानी लोग भारतीय सेना को आतंकवादी समूह कहते हैं' अब लोग सुना रहे खरी-खोटी

अपनी एक्टिंग के दम पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों विवादों में घिरी हुई हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि 'पाकिस्तानी लोग भारतीय सेना को आतंकवादी समूह कहते हैं.' दरअसल, एक्ट्रेस का पूरा नाम साई पल्लवी सेंथमराय है. उनका जन्म 9 मई 1992 तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हुआ. उनकी गिनती साउथ इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस में होती है. उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया है.

साई के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह ‘दंगल' फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में दिखाई देंगी. वह इस फिल्म में माता सीता के रोल में दिखेंगी. हालांकि, वह फिल्म 'रामायण' के अलावा अपने बयान की वजह से अचानक सुर्खियों में आ गईं. उनका एक पुराना इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये वीडियो साल 2022 का बताया जा रहा है. साई इस इंटरव्यू के दौरान हिंसा पर बात करती हैं, तभी वह भारतीय सेना को लेकर एक टिप्पणी कर देती हैं.

Stop spreading ur hate with just posting one clip, Here's #SaiPallavi's full interview with subtitles



•She's saying that Violence is a Wrong form of Communication



•& she's not saying anything wrong about army she's saying about just perspective changes🙏🏻♥️



Hope y'all get it! https://t.co/lqRK2BESyT pic.twitter.com/ciLF5yvSdS