शम्मी कपूर संग नजर आ रही ये हीरोइन कभी लेती थी सबसे ज्यादा फीस, जनाजे नहीं जाना था पसंद, हेयर कट से थी पूरी भारत में मशहूर

बॉलीवुड के 60 और 70 के दशक में कई ऐसी अभिनेत्रियां थीं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अनोखे अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया. ऐसी ही एक मशहूर अभिनेत्री थीं साधना, जिनके स्टाइलिश हेयरकट ने उस दौर में तहलका मचा दिया था. साधना का हेयरकट इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे "साधना कट" के नाम से जाना गया, और उस समय की कई लड़कियां इस स्टाइल को अपनाने के लिए उत्साहित रहती थीं. साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था. भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनके माता-पिता उन्हें लेकर मुंबई आ गए. साधना का नाम उनके पिता ने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था. साधना को बॉलीवुड में पहला मौका जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म "लव इन शिमला" से मिला. यह फिल्म सुपरहिट रही, और साधना रातोंरात स्टार बन गईं. इस फिल्म के निर्देशक आरके नय्यर से साधना ने छह साल बाद शादी भी की.

शानदार फिल्मी करियर

साधना ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया, जिनमें "हम दोनों", "मेरा साया", "वो कौन थी", "मेरे महबूब", "एक फूल दो माली", "वक्त", "राजकुमार", और "आरजू" जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. साधना उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से थीं. उनकी खास बात यह थी कि वह हमेशा मुख्य हीरोइन के किरदार ही निभाती थीं. उन्होंने कभी सहायक भूमिकाएं स्वीकार नहीं कीं.

साधना कट की कहानी

फिल्म "लव इन शिमला" के दौरान निर्देशक आरके नय्यर ने साधना को सुझाव दिया कि अगर वह अपने माथे पर कुछ जुल्फें लटकाएं, तो उनकी खूबसूरती और निखर जाएगी. साधना ने यह सलाह मानी और एक नया हेयरकट करवाया. यह हेयरकट इतना पसंद किया गया कि इसे "साधना कट" के नाम से जाना जाने लगा, और यह उस समय का सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड बन गया.

निजी जिंदगी और अलविदा बॉलीवुड

साधना ने अपने करियर के चरम पर कई हिट फिल्में दीं, लेकिन जब उनका करियर ढलान पर आया, तो उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया. वह केवल लीड रोल करना चाहती थीं और साइड रोल्स में दिलचस्पी नहीं दिखाती थीं. साधना की शादी आरके नय्यर से हुई, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी. अपने पति के निधन के बाद वह अकेली रह गईं. साधना न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपने अनोखे स्टाइल और खूबसूरती के लिए हमेशा याद की जाएंगी. उनका "साधना कट" आज भी बॉलीवुड के सुनहरे दौर का एक खास हिस्सा है.