रणधीर कपूर की साली थी ये टॉप एक्ट्रेस, फिल्म में ससुर के साथ किया था रोमांस, खूबसूरती में करिश्मा-करीना से भी आगे

हिंदी सिनेमा में कई ऐसी हीरोइनों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी होती हैं, जो सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए ही नहीं बल्कि अपने हटकर अंदाज और परिवार से जुड़े रिश्तों के लिए भी चर्चा में रहती हैं. साधना शिवदसानी (Sadhana Shivdasani) भी उन्हीं में से एक हैं. 60 के दशक की ये अभिनेत्री अपने समय की सबसे स्टाइलिश और फेमस हीरोइनों में से थीं. उनके फैशन के ठाठ-बाट और हुस्न के चर्चे पूरे फिल्मी गलियारों में होते थे.

साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को एक सिंधी परिवार में हुआ था. उनके पिता को साधना बोस की फिल्मों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'साधना' रखा. परिवार में एक्टिंग का झुकाव भी था क्योंकि उनके चाचा हरि शिवदसानी भी फिल्मी दुनिया में एक कलाकार थे.

साधना के जीजा रणधीर कपूर

साधना और कपूर खानदान का रिश्ता भी बड़ा दिलचस्प है. वह बबीता की चाची हैं, जो करीना और करिश्मा की मां हैं. बबीता के पिता हरि शिवदसानी, साधना के चाचा थे, इसलिए ये दोनों एक-दूसरे की रिश्तेदार भी थीं. वहीं रणधीर कपूर साधना के जीजा लगते हैं.

साधना का करियर

साधना ने अपने करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में की. राज कपूर की फिल्म 'श्री 420' में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला था. उस फिल्म के मशहूर गाने ‘मुड़ मुड़ के न देख' में वह कुछ सेकेंड के लिए नजर आईं. इस छोटे रोल से शुरू हुई साधना की फिल्मी यात्रा बाद में बड़ी बन गई.

1964 में साधना ने राज कपूर के साथ ‘दूल्हा दुल्हन' फिल्म में लीड रोल निभाया. इस फिल्म में दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई. मजेदार बात ये थी कि राज कपूर की बहू बबीता थीं, और साधना भी उनके रिश्ते में बहू समान थीं, पर फिल्म में उनके रोमांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इसके अलावा साधना ने शम्मी कपूर और राजेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया.

साधना का हेयरस्टाइल था मशहूर

साधना की खूबसूरती और खासकर उनके हेयरस्टाइल ने 90 के दशक तक फैशन में तहलका मचा दिया था. उनके लुक के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं. एक बार साधना और राज कपूर के बीच एक मजेदार झगड़ा भी हुआ था. सेट पर राज कपूर जब एक्शन बोलते थे, साधना बार-बार अपने बाल संवारती थीं. ये देखकर राज कपूर थोड़ा नाराज हो गए. लेकिन साधना भी कम नहीं थीं, इंडस्ट्री में नई थीं पर अपने दम पर वह सुपरस्टार राज कपूर से टकरा गईं.



