रुपाली गांगुली ने 'जय जय शिवशंकर' सॉन्ग पर दिए यूं एक्सप्रेशंस, फैन्स बोले- सो क्यूट...देखें Video

रुपाली की फैन्स जमकर कर रहे तारीफ

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है 'कुछ पुराने हिंदी गानों के स्वाद को कोई नहीं हरा सकता.. और मैं हमेशा उन्हें अभिनय करने की कोशिश करती हूं! रेट्रो संगीत वास्तव में शाश्वत है'. वहीं इस वीडियो को देख फैन्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में उनके एक्सप्रेशंस इतने शानदार है कि, फैन्स भी उनके दीवाने हो गए हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'सो क्यूट', तो दूसरे ने लिखा है 'Looking like Monisha in this beautiful'.

इस सीरियल में आ रही हैं नजर

बता दें, रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने 2000 में टीवी सीरियल 'सुकन्या' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो 'कहानी घर-घर की', 'संजीवनी' जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो 'अनुपमा' में मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं. शो में उनके किरदार को फैन्स खूब पसंद करते हैं.