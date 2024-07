सुनील गावस्कर को एयरपोर्ट पर देख ये जिद कर बैठे रितेश देशमुख के बच्चे, लीजेंड्री क्रिकेटर ने प्यार से पूरी की इच्छा

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने एक वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया है. इस वीडियो में रितेश के बच्चे सुनील गावस्कर से मिलकर ऑटोग्राफ लेते नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए रितेश ने लिखा, जब मेरे बच्चे मेरे हीरो से मिले. इंस्पायरिंग लीजेंड को 75वां जन्मदिन मुबारक हो. भगवान आपको अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी दे. सुनील गावस्कर की बात करें तो भी बड़े ही प्यार से बच्चों से मिलते और उन्हें ऑटोग्राम देते दिख रहे हैं. बच्चों को ख्वाहिश भी देखिए दोनों ने अपने लिए अलग अलग ऑटोग्राफ लिए. रितेश का वीडियो सोशल पर आया तो लोग उनके बच्चों की तारीफ करने लगे.

एक शख्स ने बच्चों की तारीफ करते हुए लिखे, भाई आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिये हैं. बहुत बढ़िया सर. एक ने लिखा, क्या आप अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं. वैसे बता दें कि रितेश देशमुख और जेनेलिया के बच्चे जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो उनकी हमेशा ही तारीफ होती है. दोनों को ही उनके अच्छे बर्ताव के लिए अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं.

When my kids met my hero!!! Happy 75th Birthday to the man who inspired legends. #SunilGavaskar ji May god bless you with great health and long life. pic.twitter.com/A7ggyTUoLR