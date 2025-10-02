विज्ञापन

पति की फिल्म को मिल रहा प्यार देख रो पड़ी डायरेक्टर की पत्नी, कैमरे में कैद हुआ क्यूट मोमेंट

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी कंतारा चैप्टर-1 फिल्म 2022 की हिट फिल्म "कंतारा" का प्रीक्वल है. कहानी पहली फिल्म में दिखाई गई पौराणिक परंपरा और पैतृक संघर्ष की उत्पत्ति में गहराई से उतरती है.

Read Time: 2 mins
Share
पति की फिल्म को मिल रहा प्यार देख रो पड़ी डायरेक्टर की पत्नी, कैमरे में कैद हुआ क्यूट मोमेंट
कंतारा चैप्टर-1 की स्क्रीनिंग में भावुक हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी
Social Media
नई दिल्ली:

एक्टर-डायरेक्टप ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म का एक शानदार प्रीमियर भी हुआ जिस मोमेंट से उनका परिवार काफी इमोशनल नजर आया. स्क्रीनिंग के दौरान उनकी पत्नी, एक्ट्रेस-डिजाइनर प्रगति शेट्टी, फिल्म पर दर्शकों का रिएक्शन देखकर फूट-फूट कर रो पड़ीं. ऋषभ ने उन्हें गले लगाकर संभाला जिससे यह स्क्रीनिंग के दौरान एक प्यारे इमोशनल पल में बदल गया.

ऋषभ शेट्टी की पत्नी इमोशनल हुईं

ऋषभ की फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' गुरुवार (2 अक्टूबर) को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें ऋषभ, जिन्होंने फिल्म में एक्टिंग के अलावा और भी कुछ जिम्मेदारियां संभाली हैं, अपनी पत्नी के साथ 'कंतारा चैप्टर 1' की स्क्रीनिंग में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं.

एक वीडियो में एक इमोशनल कल कैद हुआ है जब ऋषभ दर्शकों को जबरदस्त रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, जबकि बैग्राउंड में फिल्म के क्रेडिट चल रहे हैं. इसी दौरान उनकी पत्नी प्रगति इमोशनल होकर रोती हुई दिखाई दीं. शुरुआत में उन्हें पीछे से ऋषभ को गले लगाते हुए देखा गया. 

वीडियो में, ऋषभ "आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद" कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक वीडियो में, ऋषभ फिल्म पर काम करने वाली पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं. दर्शकों को उन सभी के लिए चीयर करते हुए सुना जा सकता है.

ऋषभ के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 2022 की हिट फिल्म "कंतारा" का प्रीक्वल है. कहानी पहली फिल्म में दिखाई गई पौराणिक परंपरा और पैतृक संघर्ष की उत्पत्ति में गहराई से उतरती है. सोशल मीडिया पर शुरुआती रिएक्शन देखे जाएं तो फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. एक पोस्ट में लिखा है, "#कंताराचैप्टर1 को दशक की बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाएगा...रोंगटे खड़े कर देने वाले! लोककथाओं, आस्था और मानवीय भावनाओं का एक सिनेमाई मिक्स... एक जरूरी और देखी जाने वाली फिल्म."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kantara, Rishab Shetty, Kantara Chapter 1, Cinematic Blend Of Folklore, Kadamba Dynasty, Rishab Shetty Wife
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com