विज्ञापन

बॉर्डर 2 का धांसू टीजर रिलीज, सनी देओल का खूंखार अंदाज देख फैन्स बोले- आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, जय हिंद

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है. जिसमें सनी देओल का अंदाज एक बार फिर से दर्शकों के दिलों को जीत रहा है. बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बॉर्डर 2 का धांसू टीजर रिलीज, सनी देओल का खूंखार अंदाज देख फैन्स बोले- आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, जय हिंद
बॉर्डर 2 का धांसू टीजर रिलीज
नई दिल्ली:

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है. जिसमें सनी देओल का अंदाज एक बार फिर से दर्शकों के दिलों को जीत रहा है. बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म में सनी देओल का अंदाज साल 1997 की फिल्म बॉर्डर की याद दिलाता है. यही वजह है कि बॉर्डर 2 का टीजर देखने के बाद फैंस अपने अंदाज में उसकी तारीफ कर रहे हैं. हर कोई फिल्म के टीजर की तारीफ कर रहा है.    

एक टीजर ने बॉर्डर 2 की तारीफ करते हुए लिखा, 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो.' दूसरे ने लिखा, 'धुरंधर तो ट्रेलर है, पाकिस्तानियों के लिए फुल मूवी आ रही है.' तीसरे ने लिखा, 'आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, जय हिंद.' इनके अलावा बॉर्डर 2 के टीजर की और भी कई फैंस ने तारीफ की है. टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Border 2 Teaser, Border 2 Film, Sunny Deol, Varun Dhawan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com