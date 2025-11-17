जया बच्चन को दीदीबाई कहती थीं रेखा, सहेलियों की तरह बिताती थीं समय, जया की इस गलती से दुखी हो गई थी एक्ट्रेस

70 के दशक का बॉलीवुड मतलब ड्रामा, ग्लैमर और ढेर सारी कहानियां. जिसमें बहुत सी कहानियां अधूरे इश्क या परवान चढ़ती मोहब्बत से जुड़ी हुई थी. इन्हीं में से एक कहानी आज तक लोगों की ज़ुबान पर है. ये कहानी है सदी के महानायक और सदाबहार अभिनेत्री रेखा की. अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा का वो चर्चित रिश्ता, जिसमें दोस्ती भी थी, मोहब्बत भी और दिल टूटने का दर्द भी. आज इन तीनों को देखकर कौन ये यकीन करेगा कि कभी इन रेखा और जया एक दूसरे के बहुत करीब थीं. रेखा के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं कि दीदीबाई और उनकी लाडली का रिश्ता कैसे बिखर गया.

दोनों में बना दीदी बाई का रिश्ता

ये उस समय की बात है जब जया भादुड़ी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी स्टार थीं. और रेखा बस अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं. किस्मत देखिए रेखा ने उसी बिल्डिंग में घर लिया जहां जया रहती थीं. दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. साथ बैठना, बातें करना, फिल्मी दुनिया के सपने शेयर करना. दोनों इसी में मशगूल भी रहने लगीं. रेखा तो जया को प्यार से दीदीबाई बुलाने लगी थीं.

इसी दौरान एक दिन जया ने अपनी ज़िंदगी के खास इंसान से रेखा का परिचय कराया. ये शख्स थे अमिताभ बच्चन. उस वक्त अमिताभ भी स्टार नहीं बने थे. बस एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, लेकिन रेखा को पता नहीं था कि यही मुलाकात एक दिन बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानी बन जाएगी.

शादी की खबर और टूटा दिल

1973 में जंजीर रिलीज हुई और अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए. इसके कुछ ही समय बाद, उन्होंने जया भादुड़ी से शादी कर ली. लेकिन उस शादी में एक नाम गायब था. ये नाम था रेखा का. लेखक यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक, रेखा को शादी में बुलाया ही नहीं गया. वो बहुत दुखी हुईं, क्योंकि उनका घर उसी बिल्डिंग में था और फिर भी उन्हें इनविटेशन नहीं मिला. इसके बाद रेखा और उनकी दीदीबाई के रिश्ते में खटास आ गई.

एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, ‘इतनी दोस्ती दिखाने के बाद भी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया... जबकि मैं उसी बिल्डिंग में रहती थी.' सोचिए वो कितनी अजीब स्थिति रही होगी. आपके करीबी की शादी की खुशियां आपके दरवाजे के ठीक पास हों और आप बस सुनते रह जाएं. रेखा भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजरीं.

रेखा और अमिताभ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री

रेखा और अमिताभ ने साथ में दो अंजाने, मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर और सिलसिला जैसी हिट फिल्में दीं. उनकी जोड़ी पर्दे पर जितनी जादुई थी, असल जिंदगी में उतनी ही रहस्यमयी. रेखा ने बाद में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दी. वहीं अमिताभ और जया आज भी साथ हैं, और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.