जब रेखा और अक्षय कुमार की दोस्ती के हुए थे खूब चर्चे, इन 5 फोटोज में देखें खूबसूरत केमेस्ट्री

रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार संग खूब चर्चा में रही थी. यह बात है फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान की है,

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की सदाबहार ब्यूटी रेखा अब 71 साल की हो चुकी हैं. दिग्गज अदाकारा ने बीती 10 अक्टूबर को अपना 71वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर अभिनेत्री को उनके चाहनेवालों ने खूब बधाइयां भेजीं. रेखा हिंदी सिनेमा में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के संग उनके अफेयर के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन अभिनेत्री बॉलीवुड के उस एक्टर को भी डेट कर चुकी हैं, जो उनसे उम्र में 13 साल छोटा था.

रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार संग खूब चर्चा में रही थी. यह बात है फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान की है, जब इस फिल्म में दोनों के बीच इंटीमेट सीन ने हंगामा मचा दिया था.

कहा जाता है कि अक्षय कुमार के साथ इंटीमेट सीन के दौरान रेखा बेकाबू हो गयी थीं और जब यह सीन वायरल हुआ तो लोगों ने रेखा का नाम अक्षय से जोड़ना शुरू कर दिया था. इस वक्त अक्षय-रवीना एक-दूजे को डेट कर रहे थे.

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' का सबसे फेमस गाना 'इन द नाइट नो कंट्रोल' में अक्षय और रेखा के बीच खूब इंटीमेट सीन देखे गए थे, हालांकि फिल्म में रेखा का विलेन का रोल था.

लेकिन अक्षय कुमार को हराने के लिए रेखा ने अक्षय पर अपने रोल के मुताबिक अपनी खूबसूरती का जाल बिछाया था, ताकि वह रेसलिंग रिंग में उनके खिलाड़ी से हार जाएं.

फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. जब इस फिल्म के दौरान रेखा और अक्षय की नजदीकियां बढ़ने लगी तो, रवीना परेशान हो गईं.

रेखा और अक्षय के कथित अफेयर पर रवीना टंडन ने कहा था कि रेखा, ' वे अक्षय के लिए एक बोझ बन चुकी थी, क्योंकि रेखा उनके लिए घर से खाना बनाकर ला रही थीं और अपने हाथों से खिला रही थीं.

बता दें, रेखा की शादी साल 1990 में हुई थी और कुछ ही महीने बाद उनके पति की मौत हो गई थी. इसके 6 साल बाद फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी रिलीज हुई थी, जो सुपरहिट हुई थी.


रेखा और अक्षय आज भी जब किसी इवेंट में एक ही छत के नीचे नजर आते हैं, तो उनके चाहने वालों को उनकी फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी याद आ जाती है और उनका ध्यान सीधा इस गाने पर जाता है.

रेखा आज भी सिंगल लाइफ जी रही हैं. वहीं, शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन से अलग होने के बाद अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से शादी रचाई थी. शादी से पहले इस जोड़ी को फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में देखा गया था.

अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में वह वकील जगदीश्वर  मिश्रा के रोल में हैं और कोर्ट रूम में उनकी टक्कर जगदीश त्यागी (अरशद वारसी) से होती है.




 

 Akshay Kumar And Rekha, Akshay Kumar, Rekha Akshay Kumar, Rekha Akshay Kumar Love Story, Akshay Kumar Rekha Movie
