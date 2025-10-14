जब रेखा और अक्षय कुमार की दोस्ती के हुए थे खूब चर्चे, इन 5 फोटोज में देखें खूबसूरत केमेस्ट्री





फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. जब इस फिल्म के दौरान रेखा और अक्षय की नजदीकियां बढ़ने लगी तो, रवीना परेशान हो गईं.



रेखा और अक्षय के कथित अफेयर पर रवीना टंडन ने कहा था कि रेखा, ' वे अक्षय के लिए एक बोझ बन चुकी थी, क्योंकि रेखा उनके लिए घर से खाना बनाकर ला रही थीं और अपने हाथों से खिला रही थीं.



बता दें, रेखा की शादी साल 1990 में हुई थी और कुछ ही महीने बाद उनके पति की मौत हो गई थी. इसके 6 साल बाद फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी रिलीज हुई थी, जो सुपरहिट हुई थी.





रेखा और अक्षय आज भी जब किसी इवेंट में एक ही छत के नीचे नजर आते हैं, तो उनके चाहने वालों को उनकी फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी याद आ जाती है और उनका ध्यान सीधा इस गाने पर जाता है.



रेखा आज भी सिंगल लाइफ जी रही हैं. वहीं, शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन से अलग होने के बाद अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से शादी रचाई थी. शादी से पहले इस जोड़ी को फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में देखा गया था.



अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में वह वकील जगदीश्वर मिश्रा के रोल में हैं और कोर्ट रूम में उनकी टक्कर जगदीश त्यागी (अरशद वारसी) से होती है.







