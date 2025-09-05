विज्ञापन

रेखा और इमरान खान की होने वाली थी शादी? 40 साल पुरानी रिपोर्ट वायरल, एक्ट्रेस की मां ने नाजूमी की ली थी मदद!

बॉलीवुड सुपरस्टार रेखा और पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने कभी अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया था.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड दीवा रेखा हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी खूबसूरती से खींचती हुई नजर आई हैं. वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा भी सोशल मीडिया पर खूब सुनने को मिल जाती है. इसी बीच एक 40 साल पुरानी रिपोर्ट इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर, जो अब राजनेता बन गए हैं. उनके साथ रुमर्ड रोमांस की है. 1985 की स्टार रिपोर्ट, जो अब वायरल हो रही है. उसके मुताबिक रेखा और इमरान खान अक्सर साथ में स्पॉट होते थे. इसके चलते दोनों के रिलेशनशिप की खबरें चर्चा में आ गईं.

इसके बाद दोनों को इवेंट्स में देखा गया, जिसके चलते देखने वालों को लगा कि दोनों के बीच प्यार है. रिपोर्ट में दावा किया गया, "जिन लोगों ने रेखा और इमरान को समुद्र तट पर एक-दूसरे की कम्पनी एन्जॉय करते देखा, वे उनकी कैमेस्ट्री से प्रभावित हुए और इस प्रकार उन्हें विश्वास हो गया कि वे एक-दूसरे से से प्यार करते हैं."

इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब यह कहा गया कि रेखा कि मां पुष्पावल्ली को इमरान खान पसंद थे. रिपोर्ट में दावा किया गया कि वह मानती थीं कि इमरान उनकी बेटी के लिए अच्छे पार्टनर बन सकते हैं. इसके चलते वह दिल्ली में एक नाजूमी (एस्ट्रोलजर) के पास गईं. रिपोर्ट में कहा गया, वह दिल्ली गईं और एक नाजूमी से कंसल्ट किया कि क्या इमरान उनकी बेटी के लिए अच्छे मैच हैं. कोई नहीं जानता कि नाजूमी ने क्या कहा. लेकिन रेखा की मां इमरान को अपनी फैमिली में लाने के लिए पूरी तरह तैयार थीं.

गौरतलब है कि रेखा और इमरान खान की शादी की चर्चा हर तरफ हुई. वहीं उनकी मां की मंजूरी ने इस खबर को और हवा दी. हालांकि कुछ समय बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और यह रिश्ता एक अफवाह बनकर रह गया क्योंकि कभी रेखा या इमरान ने इस रिश्ते को कुबूल नहीं किया.

