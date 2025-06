अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोलीं रश्मिका मंदाना, हादसे की खबर सुन मेरी रूह कांप गई...मैं तो रोज फ्लाइट...

अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला मामला अभी तक किसी के दिमाग से निकला नहीं है. इस हादसे के बाद ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि किसी का भी दिल दहल जाए. इस मामले पर हाल में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने एक इवेंट में बात की. रश्मिका ने बताया कि इस हादसे के बारे में सोच सोचकर अभी भी उनकी रूह कांप रही है. रश्मिका किसी फिल्मी इवेंट में स्टेज पर थीं. वहां बात करते हुए रश्मिका ने कहा, हाल में हुए प्लेन हादसे ने मुझे हिला कर रख दिया. मैं हर दिन फ्लाइट से सफर करती हूं और इस हादसे ने मुझे अहसास दिलाया कि हमारी जिंदगी कितनी अप्रत्याशित है. बता दें कि अहमदाबाद में हुए इस प्लेन क्रैश में 241 लोगों की जान चली गई. इस हादसे ने सभी का दिल दहला दिया.

वर्कफ्रंट पर क्या है सीन ?

काम के मोर्चे पर बात करें तो इस रश्मिका मंदाना हाल में सलमान खान की सिकंदर में नजर आई थीं. इस फिल्म में सलमान के साथ उनकी जोड़ी पर काफी चर्चा हुई थी. उनकी बीच के उम्र के फर्क पर भी ट्रोलर्स ने निशाना साधा. इस पर सलमान ने काफी करारा जवाब दिया था. सलमान का कहना था कि अगर हीरोइन को दिक्कत नहीं है तो आपको तकलीफ क्यों होती है?

#Rashmika:



"I was shaken after the recent plane tragedy. I travel by flight every day, and it made me realize how fragile life is. I request everyone to stay safe and be kind to one another." pic.twitter.com/RufCoZaJ74