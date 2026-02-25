विज्ञापन

रश्मिका-विजय की मेहंदी और संगीत में होंगे राजस्थानी पकवान, हर तरफ नजर आएगी दोनों की प्रेम कहानी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है.  प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन उदयपुर में धूमधाम से शुरू हो गया है. कपल ने सोशल मीडिया पर वेन्यू की झलकियां भी शेयर की हैं.

नई दिल्ली:

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है.  प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन उदयपुर में धूमधाम से शुरू हो गया है. कपल ने सोशल मीडिया पर वेन्यू की झलकियां भी शेयर की हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे के बाद रस्म होंगे. मेहंदी सेरेमनी शाम को लगभग 7 से 8 बजे होने की उम्मीद है. शुरुआती सेलिब्रेशन के तौर पर कल शाम संगीत भी होस्ट किया गया था.

26 फरवरी को होगी शादी 

विजय और रश्मिका ने अपने शादी के हर एक पल को एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में एक इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने अपने प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट, "विरोश प्रीमियर लीग" के बारे में बताया, जो खास तौर पर दोस्तों और परिवार के लिए ऑर्गनाइज़ किया गया है. इन अरेंजमेंट में पर्सनलाइज़्ड टच भी शामिल था,  जैसे कि एक छोटा क्रिकेट बैट, जिस पर उनके नाम और शादी की तारीख लिखी थी.    

इससे पहले, विजय ने वॉलीबॉल नेट से ली गई एक शानदार तस्वीर शेयर की, जिसमें खिलाड़ी पानी के सामने दिख रहे थे और एक गेंद हवा में लटकी हुई थी. पूल के किनारे शादी में  आए मेहमान खास पलों को एंजॉय करते नजर आए. कपल ITC मेमेंटोस उदयपुर में शादी करने वाला है, जो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक लग्जरी रिसॉर्ट है. पहाड़ी पर बनी इस प्रॉपर्टी में 117 प्राइवेट विला हैं. यह खास तौर पर एक नदी और एक झील से घिरा हुआ है.

रश्मिका और विजय ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हमारे प्यारे प्यारों, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ चुनते - आप पहले से ही वहां थे. इतने प्यार से, आपने हमें एक नाम दिया. आपने हमें 'VIROSH' कहा. इसलिए आज पूरे दिल से, हम आपके सम्मान में अपने एक साथ आने का नाम रखते हैं.  हम इसे नाम देना चाहेंगे - 'VIROSH की शादी'. हमें इतने प्यार से संभालने के लिए धन्यवाद.  आप हमेशा हमारा हिस्सा हैं.  बिग हग और पूरा प्यार."

पारंपरिक तरीके से होगी शादी, परोसा जाएगा राजस्थानी खाना 

बता दें कि कपल दो पारंपरिक तरीके से शादी करेगा. शादी में पारंपरिक तेलुगु और कूर्ग रीति रिवाज होंगे.  इसमें दोनों संस्कृतियों का खूबसूरती से मेल होगा और साथ ही अपनी-अपनी विरासत का जश्न भी मनाया जाएगा. रश्मिका और विजय की शादी में राजस्थानी खाना परोसा जाएगा. राजस्थान के लोकर हलवाई शादी का खाना बनाएंगे.  

बता दें कि विजय और रश्मिका की सगाई पिछले साल 3 अक्टूबर को हैदराबाद में एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी.  

