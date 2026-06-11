इंडिया, कॉमेडी पर नाराज होना बंद करो- 370 रुपये वाली बिरयानी विवाद के बीच इस एक्टर ने किया प्रणित मोरे का सपोर्ट!

इन दिनों स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे इन दिनों अपने एक शो की वजह से चौतरफा आलोचना का सामना कर रहे हैं. बीते दिनों उनके एक शो में हिमांशु जांगरा नाम के एक शख्स ने महिला के साथ डेट पर उसके 370 रुपये की बिरयानी का खर्च उठाने के बाद, उससे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद से हर कोई हिमांशु जांगरा के साथ-साथ प्रणित मोरे की भी आलोचना कर रहा है. जहां हर तरफ प्रणित की बुराई हो रही हैं, वहीं बॉलीवुड के एक एक्टर ने उनका सपोर्ट किया है.
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रणवीर शौरी पोस्ट
दरअसल 370 रुपये की बिरयानी वाली टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद एक्टर रणवीर शौरी ने बिना नाम लिए प्रणित मोरे का बचाव किया है. साथ ही उनकी आलोचना करने वालों पर जमकर गुस्सा निकाला है. रणवीर शौरी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 'इंडिया, कॉमेडी पर नाराज होना बंद करो! जो सोसाइटी कॉमेडी और कॉमेडियन का सम्मान नहीं करती, वह धीरे-धीरे आत्ममंथन करने की क्षमता खो देती है। जय कॉमेडी!
STOP OUTRAGING OVER COMEDY, INDIA! A SOCIETY THAT DISRESPECTS COMEDY AND COMEDIANS SLOWLY LOSES THE ABILITY TO INTROSPECT.— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) June 11, 2026
JAI COMEDY! ✊🏽
क्या है पूरा मामला
सोशल मीडिया पर रणवीर शौरी का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.हर कोई उनकी इस पोस्ट को प्रणित मोरे से जोड़कर देख रहा है. आपको बता दें कि प्रणित मोरे के गुरुग्राम शो में हिमांशु जांगरा ने एक महिला के साथ डेट पर जाने और उससे शारीरिक संबंध की उम्मीद रखने के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 370 की बिरयानी का उसका खर्च उठाया और बदले में शारीरिक संबंध के रूप में अपने 'इन्वेस्टमेंट का रिटर्न' पाने की उम्मीद की। इस बयान के बाद से शो, हिमांशु जांगरा और प्रणित मोरे की जमकर आलोचना हो रही है.
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