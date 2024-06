Bigg Boss OTT 3: बिग बॉस में रणवीर शौरी ने इस यूट्यूबर को बता डाला कार्टून, लोग बोले- बिल्कुल सही कहा

Bigg Boss OTT 3 Update: बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 शुरू हो गया है, जिसे इस बार अनिल कपूर होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि इस बार एक्टर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के बीच ट्रॉफी की रेस होती नजर आ रही हैं. इसी बीच खोसला का घोंसला एक्टर रणवीर शौरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह शो में मौजूद एक यूट्यबर को कार्टून बताते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो को देख फैंस भी उन्हें सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि वह बिल्कुल सही हैं.

सामने आए वीडियो में एक्टर रणवीर शौरी को घरवालों के शो में कॉन्ट्रिब्यूशन के बारे में कहते हुए देखा जा सकता है. दऱअसल, वह लवकेश कटारिया के बारे में कहते हैं, लवकेश की कॉन्ट्रिब्यूशन इस घर में पिछले दो दिन में सिवाय जहर घोलने के और ताने मारने के अभी तक क्या है. इस पर यूट्यूबर कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो एक्टर उन्हें जीरो पुकारते हुए कहते हैं उनकी जो बाहर की ऑडियंस है यूट्यूब की उनको दिखाने के लिए बोलते रहते हैं. यही उनकी कॉन्ट्रिब्यूशन है. वहीं इस दौरान वह उन्हें कार्टून नाम दे देते हैं.

It's Ranvir Vs Kataria!!!! Ranvir says, Kon dekhte honge pata nahi, Luv ke Youtube videos, and called him a cartoon.



Do you Agree? pic.twitter.com/q9O0snGHXR