रणवीर सिंह या दीपिका पादुकोण, पति-पत्नी में कौन है सबसे ज्यादा अमीर, जानें स्टार कपल की नेटवर्थ

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे पावर कपल्स में से एक हैं. दोनों की मुलाकात फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला के सेट पर हुई थी. और वहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई. जो आगे चलकर जन्म जन्म के बंधन में बदल गई. उसके बाद से ये जोड़ी न सिर्फ फिल्मों बल्कि अपने स्टाइल और केमिस्ट्री के लिए भी फैंस की फेवरेट बन गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों ही एक-दूसरे के लिए परफेक्ट माने जाने वाले इस कपल की नेटवर्थ में बड़ा फर्क है? आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है – दीपिका या रणवीर?

नेटवर्थ तुलना: कौन है ज्यादा अमीर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका पादुकोण की कुल संपत्ति करीब 500 करोड़ रु है. वो न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं. बल्कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों की लिस्ट में भी शामिल हैं. दीपिका हर फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रु. तक फीस लेती हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करती हैं. वो एक विज्ञापन के लिए लगभग 8 करोड़ रु. चार्ज करती हैं. वहीं उनके पति रणवीर सिंह की कुल संपत्ति करीब 245 करोड़ बताई जाती है. रणवीर पर फिल्म 30 से 50 करोड़ तक फीस लेते हैं और उनके कई प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट-शेयरिंग डील भी होती है. जिससे उनकी कमाई और बढ़ जाती है.

लग्जरी संपत्ति और इन्वेस्टमेंट्स

दीपिका और रणवीर दोनों के पास शानदार प्रॉपर्टीज हैं. मुंबई के वर्ली में उनका 5BHK अपार्टमेंट 40 करोड़ रु. का है. जबकि बांद्रा में उनका सी-फेसिंग क्वाडर्पलेक्स 119 करोड़ का है. जो शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास स्थित है. इसके अलावा, दोनों ने अलीबाग में 22 करोड़ रु का खूबसूरत बंगला और बेंगलुरु में 6.79 करोड़ रु. का सर्विस अपार्टमेंट भी खरीदा है. दीपिका ने कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है. वहीं रणवीर की कार और वॉच कलेक्शन बेहद शानदार है. उनकी व्हाइट गोल्ड की डायमंड वॉच 2.6 करोड़ की है और उनकी लग्जरी कारें 3 करोड़ तक की हैं.