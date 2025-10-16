फूहड़ता की सारी हदें पार कर गए खेसारी लाल यादव, वीडियो देख कहेंगे ये तो पवन सिंह से भी तेज

भोजपुरी फिल्म जगत इन दिनों लगातार विवादों के केंद्र में बना हुआ है. पहले पावरस्टार पवन सिंह पर लखनऊ के एक प्रमोशनल शो में सह-अभिनेत्री अंजलि राघव के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगा. अब खेसारी लाल यादव का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिससे नया हंगामा मच गया है. यह वीडियो स्टेज पर एक महिला फैन के साथ उनकी बातचीत का है, जो लोगों को अखर रहा है. वीडियो में खेसारी लाल यादव मंच पर उस महिला से फूहड़ता के साथ मजाकिया अंदाज में बात करते दिखते हैं. (वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें).

यह क्लिप वायरल होते ही यूजर्स ने खेसारी की भाषा और हरकतों को नीच, अशोभनीय और महिलाओं के प्रति असम्मानजनक बताया. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सैकड़ों कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि ऐसे सितारे इंडस्ट्री की छवि खराब कर रहे हैं. कुछ ने तो पूरे भोजपुरी सिनेमा पर सवाल उठाए हैं, जहां गाने और फिल्में पहले से ही अश्लील कंटेंट से भरी रहती हैं. हालांकि, खेसारी लाल यादव ने अभी तक इस वीडियो पर कोई सफाई या बयान नहीं दिया है. उनके फैंस में भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है, कुछ उनका बचाव कर रहे हैं कि यह सिर्फ मजाक था, लेकिन ज्यादातर लोग नाराज हैं.

इससे पहले पवन सिंह का मामला भी ताजा है. लखनऊ इवेंट के दौरान एक वीडियो में वे अंजलि राघव की कमर पर हाथ फेरते नजर आए, जिसे देखकर अंजलि बुरी तरह आहत हो गईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर घोषणा की, "मैंने तय कर लिया है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करूंगी." पवन ने बाद में माफी मांगी, लेकिन नुकसान हो चुका था. अंजलि ने साफ कहा कि इंडस्ट्री में महिलाओं की असुरक्षा उन्हें परेशान कर रही है.