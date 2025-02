चेहरा छिपाते, कैमरा से बचते दिखे रणवीर इलाहबादिया, बयान देने पहुंचे थे महाराष्ट्र साइबर सेल

इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने अधिकारियों के सामने अपना बयान देने के पेश हुए. कंट्रोवर्सी के बाद इस पहली पब्लिक अपीयरेंस के दौरान इलाहबादिया अपना चेहरा छिपाते नजर आए. रणवीर को यूट्यूबर को आशीष चंचलानी के साथ देखा गया. जैसे ही कैमरे और रिपोर्टर उनके पीछे आए रणवीर ने अपना चेहरा छिपा लिया. वहीं गाड़ी की पिछली सीट के शीशे पर भी अखबार लगा था. बता दें कि समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट पर रणवीर इलाहबादिया ने पेरेंट्स को लेकर एक भद्दा जोक किया था जिस पर काफी विवाद हुआ. हालांकि विवाद के कुछ ही घंटे बाद रणवीर ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी लेकिन ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाया.

#WATCH | Maharashtra: YouTubers Ashish Chanchlani and Ranveer Allahbadia leave from the Maharashtra Cyber ​​Cell Headquarters in Navi Mumbai after recording their statements in connection with India's Got Latent case. pic.twitter.com/zpNIrz6XZK