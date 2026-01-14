विज्ञापन

फटे-पुराने कपड़े, चेहरे पर दर्द, लौट आई पुरानी रानू मंडल, गाया 'तेरी मेरी कहानी' वीडियो वायरल

कुछ समय पहले रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर एक महिला फेमस हो गई थी. उसने लता मंगेशकर का गाना गाया था और रातों रात स्टार बन गई थी. अब वो महिला लाइमलाइट से दूर हो गई है.

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया लोगों को स्टार बना देता है ये हम सभी मानते हैं. कोई सालों तक वीडियो बनाते रहते हैं और वो वायरल नहीं होते हैं और कुछ सिर्फ एक वीडियो से ही हर जगह छा जाते हैं. उन्हें रातोंरात इतना फेम मिल जाता है कि लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं. इस समय एक शख्स गाया हुआ है जो पूछता है कृष का गाना सुनेगा. उस शख्स की सोशल मीडिया ने जिंदगी बदल दी है. ऐसा ही कुछ रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना गाकर फेमस हुईं रानू मंडल हैं. रानू मंडल को लता मंगेशकर की तरह गाना गाते देख हर कोई चौंक गया था. रानू मंडल एक वीडियो से दुनियाभर में छा गई थीं. इतना ही नहीं हिमेश रेशमिया ने उनसे अपनी फिल्म में गाना भी गवाया था. मगर अब वो लाइमलाइट से दूर हो चुकी हैं.

फिर सामने आया वीडियो

रानू मंडल ने हिमेश रेशमिया की फिल्म में कई गाने गाए थे. इतना ही नहीं उनका पूरा मेकओवर भी कर दिया था. जिसके बाद उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया था. अब वो लाइमलाइट से दूर गायब हो चुकी हैं. रानू मंडल का एक बार फिर वीडियो सामने आया है. जिसमें वो तेरी मेरी कहानी गाना गाती नजर आ रही हैं. वीडियो में उन्हें कोई तेरी मेरी कहानी गाने को कहता है. जिसके बाद वो गाना सुनाती हैं. वीडियो में रानू का हाल देखकर हर कोई चौंक रहा है. वो अजीब से कपड़े पहने नजर आ रही हैं और उनका हाल बेहाल नजर आ रहा है. रानू मंडल का वीडियो देखने के बाद लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

रानू मंडल के वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- अब तो लाइमलाइट से दूर चली गई हैं. दूसरे ने लिखा-बहुत लोग गए अच्छे गाने वाले. क्यों इसके पीछे पड़े हो इसकी कदर नहीं तभी इसका यह हाल है. एक ने लिखा- बहुत अच्छी आवाज, कम से कम ऑटो ट्यून सिंगर से तो बेहतर है. मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में उनकी आवाज सुनूंगा, मुझे उम्मीद है कि उन्हें और मौके मिलेंगे.

