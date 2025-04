जाट में रणतुंगा को बताया खौफनाक, इस डायरेक्टर ने रणदीप हुड्डा की तारीफ में कहा- ग्रीक गॉड का लुक...

हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज सनी देओल, रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म ‘जाट' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. फिल्म 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने में सफल रही. इस बीच फिल्म में खलनायक ‘रणतुंगा' का किरदार निभाने वाले एक्टर रणदीप हुड्डा को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. उनके किरदार को फैंस ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी पसंद करते दिख रहे हैं. दरअसल, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर जाट का रिव्यू देते हुए रणदीप हुड्डा के रणतुंगा के किरदार की खूब तारीफ की. वहीं जाट को मास मसाला मूवी बताया.

राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर रणदीप हुड्डा का एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हे @RandeepHooda आप #Jaat में कमाल के थे.. खौफनाक खौफनाक अंदाज और एक्सप्लोसिव एनर्जी के साथ ग्रीक गॉड का लुक, मास मसाला का अल्टीमेट मिश्रण. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस ने भी तारीफें की हैं. वहीं एक यूजर ने रणदीप हुड्डा को फाइनेस्ट एक्टर बताया है.

Hey @RandeepHooda u were simply AWESOME in #Jaat ..GREEK GOD looks combined with CHILLING MENACE mixed with EXPLOSIVE ENERGY , the ultimate CONCOCTION of MASS MASALA 💪💪💪🙏🙏🙏🔥🔥🔥 https://t.co/89pdzjs5wN