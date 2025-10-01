विज्ञापन

रानी चटर्जी ने बताया अपनी शादी का प्लान, करना चाहती हैं ड्रीम वेडिंग, करिश्मा कपूर से है कनेक्शन

बड़े पर्दे पर कई बार दुल्हन बन चुकी भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी असल लाइफ में सिंगल हैं. एक्ट्रेस का नाम कई भोजपुरी स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. अब एक्ट्रेस ने अपने वेडिंग ड्रीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

Read Time: 2 mins
Share
रानी चटर्जी ने बताया अपनी शादी का प्लान, करना चाहती हैं ड्रीम वेडिंग, करिश्मा कपूर से है कनेक्शन
रानी चटर्जी करना चाहती हैं ड्रीमी वेडिंग
नई दिल्ली:

बड़े पर्दे पर कई बार दुल्हन बन चुकी भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी असल लाइफ में सिंगल हैं. एक्ट्रेस का नाम कई भोजपुरी स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. अब एक्ट्रेस ने अपने वेडिंग ड्रीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है. रानी ने अभी से शादी में बजने वाले गानों की लिस्ट बना ली है. रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर करिश्मा कपूर और सलमान खान की फिल्म 'दुल्हन हम ले जाएंगे' का गाना 'हे ना बोलो' शेयर किया है.

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "मैं आज भी चाहती हूं कि ये गाना मेरी शादी में बजे." लगता है कि एक्ट्रेस सलमान खान और करिश्मा कपूर की फैन हैं, तभी तो इस रोमांटिक वेडिंग सॉन्ग से अपने शादी के सपने संजो रही हैं. रानी चटर्जी कई बार इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन सही समय और लड़के का वेट कर रही हैं. रानी का परिवार भी चाहता है कि वो अपना घर बसा ले, इसलिए वो भी रानी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं. एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो अरेंज मैरेज ही करेंगी, बस परिवार वाले अच्छा सा लड़का देख लें.

Latest and Breaking News on NDTV

हाल ही में रानी चटर्जी ने शादी और जिम पर कमेंट करने वालों की क्लास लगाई थी. उन्होंने अपने जिम का वीडियो शेयर कर लिखा था, "शादी करने की उम्र में जिम ना करें. ये भाषण देने वाले मेरे प्रोफाइल से दफा हो जाएं. जिम करने की कोई उम्र नहीं होती छोटी सोच वालो." वर्क फ्रंट की बात करें तो रानी चटर्जी की कई फिल्में टीवी और यूट्यूब पर रिलीज हुई हैं. एक्ट्रेस की 'चुगलखोर बहुरिया' टीवी पर रिलीज हुई है, जो हफ्ते की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी है. एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म 'परिणय सूत्र' है, जिसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rani Chatterjee, Karisma Kapoor, Bhojpuri Actress Rani Chatterjee, Rani Chatterjee News, Rani Chatterjee Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com