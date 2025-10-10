विज्ञापन

करवाचौथ पर रानी चटर्जी ने कर लिया ब्याह? सुहागिन बन मंडप से शेयर की 4 फोटो

भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें उन्हें दुल्हन के रूप में देखा जा रहा है. इन तस्वीरों को देखने के बाद फैन्स असमंजस में हैं की क्या भोजपुरी क्वीन ने चोरी-छिपे शादी कर ली है.

रानी चटर्जी ने सुहागिनों को दी करवाचौथ की शुभकामनाएं
नई दिल्ली:

भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी फिल्म 'गैंगस्टर इन बिहार' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें एक्ट्रेस ने भरपूर एक्शन किया है. ट्रेलर को फैंस से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इसी बीच, रानी ने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को करवाचौथ की शुभकामनाएं दी हैं. रानी चटर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वे दुल्हन के अवतार में दिख रही हैं. रानी मंडप पर बैठी हैं और उनके हाथ में सिंदूरदानी है. रानी की मांग में सिंदूर भी भरा जा रहा है. ये फोटोज एक्ट्रेस के फिल्म सेट की हैं, जहां शादी का सीन फिल्माया गया है. रानी फोटोज में सोलह श्रृंगार के साथ बेहद प्यारी लग रही हैं. रानी के लुक की चर्चा उनके फैंस भी कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अब आप भी शादी कर लीजिए और अपने पति के लिए व्रत रखिए." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं, करवा मां आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा भेज दें…जो आपको प्यार करे. बता दें कि बुधवार को रानी की फिल्म 'गैंगस्टर इन बिहार' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में एक गैंग का आतंक इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुन-चुन कर दुश्मनों का खात्मा करना पड़ता है, लेकिन रानी का प्यार उसी गैंग का निशाना बन जाता है और शादी के दिन ही एक्ट्रेस अपने जीवनसाथी को खो देती हैं. अब अपने प्यार का बदला लेने के लिए रानी हाथ में त्रिशूल लिए दुश्मनों का नाश करती हैं. 

फिल्म में रानी अकेली नहीं हैं, उनके साथ परेश लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, रानी चटर्जी, संजय पांडे, राम शर्मा, मंटू सिंह, राखी मिश्रा, महिमा सिंह, आर्यन बाबू समेत कई स्टार हैं. फिल्म का निर्देशन दिल आवेज़ खान ने किया है, जबकि फिल्म के निर्माता राम शर्मा हैं. अभी सिर्फ फिल्म का ट्रेलर ही सामने आया है. फिल्म के रिलीज को लेकर कोई डेट रिलीज नहीं की गई है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो रानी चटर्जी की कई फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई हैं. रानी की 'सास-बहू चली स्वर्गलोक', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'मायके की टिकट कटा दी पिया', 'जय मां संतोषी', और 'चुगलखोर बहुरिया' रिलीज हो चुकी हैं.

