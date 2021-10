रणबीर कपूर की हीरोइन नरगिस फाखरी ने शेयर किया ग्लैमरस वीडियो, व्हाइट टू-पीस पहन यूं ढाया कहर

बिकिनी में दिखा नरगिस का ग्लैमरस अवतार

नरगिस फाखरी इन दिनों बाली में छुट्टियां मना रही हैं और अपनी इस वैकेशंस की अमेजिंग तस्वीरों से फैंस के होश उड़ा रही हैं. नरगिस अपनी इन जबरदस्त फोटोज़ में ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं. नरगिस फाखरी ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर अपना एक बेहद ग्लैमरस और स्टनिंग वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में नरगिस व्हाइट कलर की बिकिनी में कहर ढा रही हैं. अपने इस थ्रिलिंग लुक से नरगिस पानी में खड़े होकर भी पानी में आग लगा रही हैं. वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में नरगिस पहले ब्लैक कलर की सुपर अट्रैक्टिव बिकिनी पहने हुए नज़र आ रही हैं. इस वीडियो में नरगिस अपने परफेक्ट फिगर और कर्व्स को प्लांट करती हुई देखी जा सकती हैं. वीडियो में नरगिस ने अपने अगले लुक में ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट जैकेट कैरी किया हुआ है. इस जैकेट में नरगिस का स्टनिंग और जबरदस्त लुक सोशल मीडिया का पारा बढ़ा रहा है. वीडियो में नरगिस घोड़े के साथ भी पोज़ देती हुई दिखाई दे रही हैं.

नरगिस ने प्यार को लेकर लिखी गहरी बात

नरगिस फाखरी ने इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही एक शानदार कैप्शन भी लिखा है. नरगिस ने लिखा, 'जल्द ही आपको एहसास होगा कि बहुत से लोग प्यार करेंगे आपके विचारों से लेकिन आपकी रिएलिटी को संभालने की मैच्योरिटी उनमें कम होगी. कई सारे लोग इंसान के बाहरी व्यक्तित्व पर फोकस कर लेते हैं और उस इंसान को लेकर फैंटेसी बना लेते हैं कि वो कौन है कैसा है. फिर वही लोग तब निराश हो जाते हैं जब उनकी फैंटेसी के मुताबिक वो इंसान नहीं होता. प्यार वो होता है जो बुढ़ापे और झुर्रियां पड़ने के बावजूद बना रहता हो. वही गहरा प्यार जिंदगी भर चलता है'. नरगिस की प्यार को लेकर इतनी गहरी बातें फैंस का दिल छू रही हैं. फैंस नरगिस के इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने कमेंट बॉक्स पर लिखा 'Fascinating Beauty' तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा, 'Well said U r beautiful inside and out both'. एक और फैन ने लिखा, 'आपने जो कैप्शन में लिखा है वो बहुत ही शानदार है और मोटिवेटिंग भी.