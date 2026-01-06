विज्ञापन

साउथ की वो हीरोइन जो 853 करोड़ी मूवी में बनी विलेन, हीरो ने दी दर्दनाक मौत- अब Toxic में ग्लैमरस अंदाज

'केजीएफ' एक्टर यश की अगली फिल्म टॉक्सिक की कैरेक्टर मेलिसा को रिवील कर दिया गया है. लेकिन मजेदार यह है कि ये वही एक्ट्रेस है जिसने 2025 में 853 करोड़ रुपये का ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी.

साउथ की वो हीरोइन जो 853 करोड़ी मूवी में बनी विलेन, हीरो ने दी दर्दनाक मौत- अब Toxic में ग्लैमरस अंदाज
Toxic की मेलिसा का ग्लैमरस लुक हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

'कांतारा चैप्टर 1' साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही. इसने 853 करोड़ रुपये का कारोबार किया. फिल्म में ऋषभ शेट्टी को टक्कर देने का काम किया था एक फीमेल एक्ट्रेस ने. फिल्म में इस एक्ट्रेस ने निगेटिव किरदार निभाया था और फिल्म के आखिर में ऐसा सस्पेंस देखने को मिला कि दर्शकों के होश ही उड़ गए. हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी वसंत की. रुक्मिणी वसंत (Rukmini Vasanth) को 'कांतारा 2' से खूब तारीफ मिली थी. लेकिन अब यश की फिल्म 'टॉक्सिक (Toxic)' से उनका लुक रिलीज हो गया है वह धांसू अंदाज में नजर आ रही हैं.

'टॉक्सिक' की मेलिसा

केजीएफ एक्टर सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' से एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. इसमें वे मेलिसा के किरदार में हैं. इस फर्स्ट लुक को खुद यश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'इंट्रोड्यूसिंग रुक्मिणी वसंत ऐज मेलिसा इन- ए टॉक्सिक फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स.' 

कियारा, हुमा, तारा और नयनतारा के भी आ चुके हैं लुक

इससे पहले फिल्म से कियारा आडवाणी (नादिया), हुमा कुरेशी (एलिजाबेथ), नयनतारा (गंगा) और तारा सुतारिया (रेबेका) के किरदारों के पोस्टर रिलीज हो चुके हैं. अब सभी लीडिंग एक्ट्रेसेस के लुक आ चुके हैं, और फैंस यश के लुक का इंतजार कर रहे हैं, जो आठ जनवरी को उनके जन्मदिन के दिन रिवील किया जा सकता है.

टॉक्सिक रिलीज डेट

'टॉक्सिक' यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखित है और इसे कन्नड़ व इंग्लिश में एक साथ शूट किया गया है. हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सहित कई भाषाओं में डब होगी. यह भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी बड़ी फिल्म है जो मूल रूप से दो भाषाओं में बनी है. टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर 'धुरंधर 2' से होगी.

