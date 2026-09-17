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पीएम मोदी को रणबीर-आलिया का खास बर्थडे गिफ्ट, मुंबई के 20 स्कूलों की बदलेगी तस्वीर

आलिया भट्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी को 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. साथ ही रणबीर कपूर संग #SevaSankalpAbhiyaan के तहत 20 स्कूलों को संवारने का संकल्प लिया.

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पीएम मोदी को रणबीर-आलिया का खास बर्थडे गिफ्ट, मुंबई के 20 स्कूलों की बदलेगी तस्वीर
आलिया-रणबीर ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 17 सितंबर को 76वां जन्मदिन है. इस मौके पर देशभर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. खास बात यह रही कि आलिया ने सिर्फ शुभकामना संदेश ही नहीं दिया, बल्कि एक सामाजिक पहल से जुड़ने का ऐलान भी किया. उन्होंने बताया कि वह और उनके पति रणबीर कपूर #SevaSankalpAbhiyaan के तहत 20 स्कूलों को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे. 

आलिया ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

आलिया भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए स्वस्थ और सफल साल की कामना की. अपने संदेश में अभिनेत्री ने सामूहिक प्रयास और समाज को कुछ वापस देने की भावना का जिक्र किया. आलिया ने कहा कि इसी सोच के साथ वह और रणबीर 20 स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देंगे. यह स्कूल मुंबई में हैं और इनके सुधार के लिए संबंधित सिफारिशों के आधार पर काम किया जाएगा. 

रणबीर के साथ मिलकर 20 स्कूलों में करेंगे काम

आलिया ने अपने पोस्ट में बताया कि वह और रणबीर कपूर 20 स्कूलों को रिफर्बिश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसका उद्देश्य बच्चों के लिए पढ़ाई के बेहतर और सुविधाजनक माहौल में योगदान देना है. उनके मुताबिक, स्कूलों को बेहतर तरीके से तैयार करने की योजना संबंधित स्थानीय सिफारिशों के आधार पर होगी. इस पहल को उन्होंने सेवा और सामूहिक भागीदारी की भावना से जोड़ा है. 

क्या है सेवा संकल्प अभियान?

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर ‘सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया गया है. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाना है और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने से भी जुड़ा है. इसके तहत सेवा, जनभागीदारी, रक्तदान, स्वच्छता और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. 

आलिया और रणबीर का 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प इसी व्यापक अभियान के दौरान सामने आया है. अभिनेत्री के इस ऐलान ने उनके जन्मदिन संदेश को एक सामाजिक पहल से भी जोड़ दिया है.

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