शोले के क्लाइमैक्स में धर्मेंद्र की एक बड़ी गलती से खतरे में पड़ी थी अमिताभ बच्चन की जान, मांगनी पड़ी माफी

रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के अलावा संजीव कुमार, अमजद खान, हेमा मालिनी और जया बच्चन अहम किरदार में नजर आए थे.

शोले के क्लाइमैक्स में धर्मेंद्र की एक बड़ी गलती से खतरे में पड़ी थी अमिताभ बच्चन की जान, मांगनी पड़ी माफी
धर्मेंद्र को शोले के कैमरामैन से मांगनी पड़ी थी माफी
1975 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म शोले का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था. वहीं अब फिल्म को 50 साल बीत गए हैं और शोले द फाइनल कट के साथ फिल्म एक बार फिर 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. वहीं इसी के चलते हाल ही में रमेश सिप्पी ने फिल्म के क्लाइमैक्स से जुड़ा खुलासा किया. न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में शोले के क्लाइमैक्स सीन के बारे में रमेश सिप्पी ने बताया, जिसमें दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र लोडेड गन से गोली चला देते हैं और यह बुलेट अमिताभ बच्चन के करीब से होकर निकलती है.

धर्मेंद्र ने चला दी थी गोली

रमेश सिप्पी ने कहा, यह क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान हुआ. तब जब वह हाथ में गोली उठाता है और भरता है और चला देता है. उन्हें फायर नहीं करना था... उन्हें सिर्फ गन लोड करनी थी. लेकिन उन्होंने बंदूक उठाई और गोली चला दी. अमिताभ बच्चन वहां खड़े थे और वह उनकी पोजीशन थी चोटी पर खड़े होने की और गोली उनके करीब से होकर गुजरी.

कैमरामैन से धर्मेंद्र ने मांगी थी माफी

डायरेक्टर ने बताया कि कैमरामैन ने शूटिंग करने के मना कर दिया था. उन्होंने कहा, जिम ऐलन, जो एक्शन कैमरामैन थे उन्होंने कहा- मैं शूट नहीं करूंगा. उन्होंने कहा, अगर एक्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं तो यह मेरे सेट पर नहीं हो सकता. मैं नहीं चाहता कि यहां कोई एक्सीडेंट हो. उस दिन शूटिंग कैंसिल हो गई थी और हमने उन्हें शांत किया और मनाया. हमने धर्मेंद्र को भी समझाया कि मूड में रहना अच्छा है लेकिन आप गोली नहीं चला सकते जब एक्सीडेंट होने की संभावना हो. वह मान गए. उन्होंने जिम और अमिगी से माफी मांगी और सब ठीक हो गया. हालांकि वह जानबूझकर नहीं किया गया था वह बस हो गया.

शोले द फाइनल कट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शोले की बात करें तो फिल्म को रमेश सिप्पी के पिता जीपी सिप्पी ने प्रोड्यूस किया था. वहीं सलीम जावेद ने लिखा था. फिल्म में संजीव कुमार, अमजद खान और हेमा मालिनी और जया बच्चन नजर आई थीं. फिल्म के गाने आरडी बर्मन ने डायरेक्ट किए थे. वहीं हाल ही में फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जिसने भारत में 1.4 करोड़ की कमाई कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1.7 करोड़ रहा है.

