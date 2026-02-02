रामायण में कैसा है रणबीर कपूर का लुक, दूरदर्शन के राम ने खोला फिल्म से जुड़ा राज

'रामायण' इस साल की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, साईं पल्लवी, यश, सनी देओल और अरुण गोविल जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. 'रामायण' में रणबीर कपूर राम की भूमिका में नजर आने वाले हैं. वहीं अरुण गोविल फिल्म के अंदर राजा दशरथ की भूमिका में नजर आएंगे. अरुण गोविल 39 साल पहले रामानंद सागर के मशहूर टीवी धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभा चुके हैं. ऐसे में अब अरुण गोविल ने बताया है कि फिल्म के अंदर रणबीर कपूर का लुक कैसा होगा इस पर खुलासा किया है.

अरुण गोविल ने बताया रणबीर कपूर का लुक

पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए अरुण गोविल ने कहा कि नितेश तिवारी की यह फिल्म बहुत अच्छी लग रही है. पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है. मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं. उन्होंने कहा, "रणबीर एक अच्छे अभिनेता हैं और अच्छे इंसान भी. भगवान का किरदार निभाने के लिए अच्छी और शुद्ध आत्मा की जरूरत होती है. इंसान भी बहुत अच्छा होना चाहिए."

कब रिलीज होगी रामायण

अरुण गोविल ने यह भी बताया कि भगवान के किरदार में रूप-रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है. जब लोग अभिनेता को देखें तो उन्हें भगवान जैसा महसूस हो. उन्होंने कहा कि जब कोई भगवान की भूमिका निभाता है तो उसमें दिव्यता दिखनी चाहिए, ताकि दर्शक सोचें कि 'भगवान ऐसे भी हो सकते हैं'. फिल्म 'रामायण' दो भागों में बन रही है. इसका पहला हिस्सा इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम हैं, साई पल्लवी सीता मां का किरदार निभा रही हैं, यश रावण के रूप में हैं, सनी देओल हनुमान जी हैं, रवि दुबे लक्ष्मण हैं और अमिताभ बच्चन जटायु की भूमिका में हैं.