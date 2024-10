राम गोपाल वर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई पर दिया ये बयान, बोले - वो अपनी बातों से फॉलोअर बढ़ा रहा है

फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का व्यक्तित्व और उसके अपराधों के माध्यम से वह जो बातें कह रहा है वही उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रही हैं. उसे "कल्ट लीडर स्टेटस" दे रही हैं, फॉलोअर दे रही हैं और 700 शूटर जुटा रही हैं. एनडीटीवी के साथ एक खास इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने यह भी कहा कि उनके भड़काऊ कमेंट के बिना लॉरेंस बिश्नोई एक और अपराधी ही रह जाता.

बिश्नोई जो फिलहाल में गुजरात की साबरमती जेल में है पंजाबी कलाकार सिद्धू मूस वाला की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था. लेकिन उसके साथियों की बयानबाजी ने मामले को और बढ़ावा दे दिया जबकि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है. बिश्नोई के सहयोगियों ने यह माहौल बनाया कि सलमान खान के खिलाफ उनकी नाराजगी कथिक तौर पर 20 साल पहले एक्टर द्वारा मारे गए काले हिरणों के बारे में है. एक ट्वीट में, श्री वर्मा ने बताया था कि जब काले हिरणों को मारा गया था, तब गैंगस्टर केवल पांच साल का था.

A LAWYER turned GANGSTER wants to take REVENGE for a DEER'S death by killing a SUPER STAR and as a WARNING orders some of his GANG of 700 , which he recruited through face book to first kill a BIG POLITICIAN who is a close friend of the STAR ..

The POLICE can't catch him because…