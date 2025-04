मनोज बाजपेयी संग लौटे राम गोपाल वर्मा, ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ से मचाएंगे तहलका, पहली बार करेंगे ऐसा धमाका

बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma), जो ‘सत्या', ‘शूल' और ‘कौन' जैसी आइकॉनिक फिल्मों के लिए मशहूर हैं, एक बार फिर अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ नई फिल्म लेकर आ रहे हैं. इस बार यह जोड़ी एक अलग ही अंदाज में नजर आने वाली है, क्योंकि राम गोपाल वर्मा इस बार हॉरर और कॉमेडी का तड़का लगाने जा रहे हैं. फिल्म का नाम है ‘पुलिस स्टेशन में भूत', और इसकी टैगलाइन है- “आप मरे हुए को नहीं मार सकते”.

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर इस प्रोजेक्ट की घोषणा की. उन्होंने लिखा कि उन्होंने लगभग हर जॉनर में फिल्में बनाई हैं- क्राइम, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, रोमाटिक, लेकिन हॉरर कॉमेडी में अभी तक हाथ नहीं आजमाया. इस नए एक्सपेरिमेंट में उन्हें मनोज बाजपेयी जैसा शानदार अभिनेता मिला है, जिससे दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.

After SATYA, KAUN and SHOOL I am thrilled to announce , me and @BajpayeeManoj are once again teaming up for a HORROR COMEDY a genre which neither of us did



I have done horror , gangster, romantic , political dramas , adventure capers, thrillers etc but never a HORROR COMEDY…