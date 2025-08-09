विज्ञापन

Raksha Bandhan 2025: मां अलग, खून का रिश्ता नहीं, लेकिन सगे से बढ़कर हैं बॉलीवुड के ये भाई-बहन

रक्षाबंधन के मौके पर हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन भाई-बहनों की, जिनकी मां अलग-अलग हैं, लेकिन उनका रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत है. ये सितारे अपने सौतेले भाई-बहनों पर जान छिड़कते हैं और इनके रिश्तों की मिसालें दी जाती हैं.

Read Time: 4 mins
Share
Raksha Bandhan 2025: मां अलग, खून का रिश्ता नहीं, लेकिन सगे से बढ़कर हैं बॉलीवुड के ये भाई-बहन
बॉलीवुड भाई-बहन, जिनकी मां है अलग
नई दिल्ली:

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है, जहां प्यार, विश्वास और खट्टा-मीठा नोक-झोंक एक अनमोल बंधन बनाता है. यह रिश्ता न सिर्फ दोस्ती और प्यार का मिश्रण है, बल्कि एक ऐसा बंधन है, जो हर रोल में ढल जाता है. इस रक्षाबंधन के मौके पर हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन भाई-बहनों की, जिनकी मां अलग-अलग हैं, लेकिन उनका रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत है. ये सितारे अपने सौतेले भाई-बहनों पर जान छिड़कते हैं और इनके रिश्तों की मिसालें दी जाती हैं. ये भाई-बहन साबित करते हैं कि प्यार और विश्वास के आगे खून का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का बंधन मायने रखता है. ये लिस्ट छोटी नहीं बल्कि काफी बड़ी है. इस लिस्ट में शाहिद कपूर और सना कपूर, सारा-इब्राहिम, तैमूर और जेह के साथ अन्य सितारों के नाम शामिल हैं. 

शाहिद कपूर और सौतेली बहन सना कपूर

शाहिद कपूर और उनकी सौतेली बहन सना कपूर का रिश्ता बेहद खास है. शाहिद के पिता पंकज कपूर की दूसरी शादी सुप्रिया पाठक से हुई, जिनसे सना का जन्म हुआ. शाहिद और सना के बीच का प्यार और सम्मान किसी सगे भाई-बहन से कम नहीं. दोनों स्क्रीन पर भी एक साथ दिखे और फिल्म का नाम था शानदार. मूवी फ्लॉप रही, लेकिन शाहिद सना के मुरीद हैं और उनके साथ अपने खास पलों को सोशल मीडिया पर अक्सर साझा भी करते हैं.

सारा, इब्राहिम, तैमूर और जेह

सारा, इब्राहिम, तैमूर और जेह के बीच भी बेहद प्यारे रिश्ते की डोर बंधी है. सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बच्चे सारा और इब्राहिम अली खान अपने सौतेले भाई तैमूर और जेह के साथ गजब का बॉन्ड शेयर करते हैं. सैफ की दूसरी पत्नी करीना कपूर से तैमूर और जेह का जन्म हुआ. सारा और इब्राहिम अपने छोटे भाइयों पर जान छिड़कते हैं. सारा अक्सर तैमूर के साथ मस्ती भरे पल शेयर करती हैं और इब्राहिम भी अपने छोटे भाइयों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं.

अर्जुन, अंशुला, खुशी और जान्हवी कपूर

इस लिस्ट में अर्जुन, अंशुला, खुशी और जान्हवी कपूर का भी नाम शामिल है. बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना शौरी से अर्जुन और अंशुला का जन्म हुआ, जबकि दूसरी पत्नी श्रीदेवी से खुशी और जान्हवी हुईं. ये चारों भाई-बहन एक-दूसरे के बेहद करीब हैं. अर्जुन और अंशुला अपनी छोटी बहनों खुशी और जान्हवी का हर कदम पर साथ देते हैं. श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन और अंशुला ने खुशी और जान्हवी का और भी ख्याल रखा, जिससे इनका रिश्ता और मजबूत हुआ। ये भाई-बहन अक्सर एक-दूजे को प्रोत्साहित करते नजर आते हैं.

आर्य, प्रतीक और जूही

राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा, ने आर्य और जूही को जन्म दिया, जबकि दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ. आर्य और जूही अपने सौतेले भाई प्रतीक को बेहद प्यार करते हैं. हाल ही में प्रतीक ने शादी की, जिसमें नादिरा और उनके बच्चे शामिल नहीं थे. चर्चा खूब थी कि दूरियां आ चुकी हैं लेकिन फिर अप्रैल 2025 में जूही ने एक तस्वीर साझा की जिसमें तीनों एक साथ खड़े दिखे.

इरा, जुनैद और आजाद

आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता से इरा और जुनैद का जन्म हुआ, जबकि दूसरी पत्नी किरण राव से आजाद का. इरा और जुनैद अपने छोटे भाई आजाद को बहुत प्यार करते हैं. तीनों भाई-बहन एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं और उनके बीच का बॉन्ड बहुत प्यारा है. आमिर भी अपने बच्चों के इस रिश्ते को बेहद खास मानते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Siblings Of Bollywood, Step Siblings Of Bollywood, Bollywood Siblings, Celebs Rakshabandhan, Raksha Bandhan 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com