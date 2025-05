जेलर 2 के सेट पर हुआ रजनीकांत का ग्रैंड वेलकम, वीडियो देख आप भी कहेंगे- असली थलाइवा

सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा अलग ही है. वो जहां भी जात हैं लोग उनके दीवाने हो जाते हैं. रजनीकांत के पास इस समय फिल्मों की लाइन लगी हुई है. उनकी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. रजनीकांत की फिल्म जेलर हिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. अब मेकर्स इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं. जेलर 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है. फिल्म के सेट पर रजनीकांत का शानदार तरीके से स्वागत हुआ है.



रजनीकांत का ऐसे हुआ स्वागत

Superstar #Rajinikanth was welcomed with Hukum Song in Kozhikode for #Jailer2 Shoot..???????? pic.twitter.com/38o3tNSn2s