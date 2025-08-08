विज्ञापन

रजनीकांत की कुली देखने को लिए लोगों में मची होड़, ऑनलाइन के जमाने में सिनेमाघर की टिकट खिड़की पर लगी भीड़

रजनीकांत की फिल्म कुली सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर खूब बज बना हुआ है. केरल में फिल्म की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है और थिएटर के बाहर लाइन लग गई हैं.

Read Time: 2 mins
Share
रजनीकांत की कुली देखने को लिए लोगों में मची होड़, ऑनलाइन के जमाने में सिनेमाघर की टिकट खिड़की पर लगी भीड़
केरल में रजनीकांत की कुली के लिए दीवाने हैं लोग,ऑफलाइन टिकट लेने लगी भीड़
नई दिल्ली:

रजनीकांत की फिल्म कुली को लेकर लोगों में बहुत क्रेज हैं. ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसे लेकर क्रेज लोगों में देखने वाला है. कुली में रजनीकांत के साथ श्रुति हासन, नागार्जुन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. साथ ही आमिर खान का चौंका देने वाला कैमियो है. विदेशों में तो कुली की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और केरल में भी ये शुरू हो गई है. ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सेल भी जबरदस्त हो रही है. लोग ऑफलाइन फिल्म की टिकट लेने के लिए थिएटर में भीड़ लगा रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: ना ही पाकिस्तानी एजेंट ना ही कोई दुश्मन, 'वॉर 2' में लड़ेंगे दो सौतले भाई ? फिल्म की कहानी का हुआ खुलासा

थिएटर पर लगी भीड़
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फैंस कुली की ऑफलाइन टिकट लेने के लिए भागते नजर आ रहे हैं. जैसे ही ऑफलाइन बुकिंग ऑन होती है तो लोग थिएटर के अंदर टिकट लेने के लिए भागते हुए लेने आ रहे हैं. इसे देखकर लग रहा है कि लोग पहले दिन ही फिल्म को देख लेना चाहते हैं. लार्ज कैपिसिटी स्क्रीन वाली शोज हाउसफुल हो गए हैं और ऑफलाइन बिक्री में तेजी आ रही है. अभी तमिलनाडु और तेलुगु स्टेट में बुकिंग ओपन नहीं हुई है. वहां पर तो इससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा.


कुली की बात करें तो लंबे समय के बाद रजनीकांत का एक हटकर अंदाज देखने को मिलने वाला है. ट्रेलर के बाद से ही रजनीकांत की खूब तारीफ हो रही है. अब फैंस को फिल्म रिलीज होने का इंतजार नहीं हो रहा है. कुली को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है.

वॉर 2 से होगा क्लैश
रजनीकांत की कुली का क्लैश ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 से होने वाला है. वॉर 2 को लेकर भी जबरदस्त बज बना हुआ है. अब देखना होगा दोनों में से कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार पाती है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coolie, Rajinikanth, Film Coolie, Coolie Advance Booking, Actor Rajinikanth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com