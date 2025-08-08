रजनीकांत की कुली देखने को लिए लोगों में मची होड़, ऑनलाइन के जमाने में सिनेमाघर की टिकट खिड़की पर लगी भीड़

रजनीकांत की फिल्म कुली को लेकर लोगों में बहुत क्रेज हैं. ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसे लेकर क्रेज लोगों में देखने वाला है. कुली में रजनीकांत के साथ श्रुति हासन, नागार्जुन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. साथ ही आमिर खान का चौंका देने वाला कैमियो है. विदेशों में तो कुली की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और केरल में भी ये शुरू हो गई है. ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सेल भी जबरदस्त हो रही है. लोग ऑफलाइन फिल्म की टिकट लेने के लिए थिएटर में भीड़ लगा रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
थिएटर पर लगी भीड़
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फैंस कुली की ऑफलाइन टिकट लेने के लिए भागते नजर आ रहे हैं. जैसे ही ऑफलाइन बुकिंग ऑन होती है तो लोग थिएटर के अंदर टिकट लेने के लिए भागते हुए लेने आ रहे हैं. इसे देखकर लग रहा है कि लोग पहले दिन ही फिल्म को देख लेना चाहते हैं. लार्ज कैपिसिटी स्क्रीन वाली शोज हाउसफुल हो गए हैं और ऑफलाइन बिक्री में तेजी आ रही है. अभी तमिलनाडु और तेलुगु स्टेट में बुकिंग ओपन नहीं हुई है. वहां पर तो इससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा.
कुली की बात करें तो लंबे समय के बाद रजनीकांत का एक हटकर अंदाज देखने को मिलने वाला है. ट्रेलर के बाद से ही रजनीकांत की खूब तारीफ हो रही है. अब फैंस को फिल्म रिलीज होने का इंतजार नहीं हो रहा है. कुली को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है.
वॉर 2 से होगा क्लैश
रजनीकांत की कुली का क्लैश ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 से होने वाला है. वॉर 2 को लेकर भी जबरदस्त बज बना हुआ है. अब देखना होगा दोनों में से कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार पाती है.
