रजनीकांत के गंजेपन और उम्र का जब इस शख्स ने उड़ाया था मजाक, थलाइवा की बात सुन बिग बी की भी छूटी थी हंसी

हैप्पी बर्थडे रजनीकांत... साउथ के सुपरस्टार थलाइवा यानी रजनीकांत आज यानी 12 दिसंबर को अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें रजनीकांत खुद एक किस्सा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, वीडियो में वह बताते हैं कि कैसे एक शख्स ने ऐश्वर्या राय के साथ काम करने पर उनकी उम्र और गंजेपन का मजाक उड़ाया था. इसे सुनने के बाद खुद अमिताभ बच्चन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए हैं.

आई न्यूज ऑफिशियल के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में रजनीकांत बता रहे हैं कि एक शख्स ने उनकी उम्र पूछी उन्होंने बताया कि वो साठ साल के हो चुके हैं. शख्स ने भी उनके बालों की तरफ गौर किया. फिर ये सवाल किया कि अब वो क्या कर रहे हैं, काम कैसा चल रहा है. इस पर रजनीकांत ने जवाब दिया कि अभी एक फिल्म करने वाले हैं. शख्स ने फिल्म का नाम पूछा तो उन्होंने बताया रोबोट. फिर रजनीकांत ने बताया कि फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन हीरोइन हैं. इस पर शख्स ने ऐश्वर्या की तारीफ की.

इसके बाद शख्स ने सवाल किया कि ऐश्वर्या राय के साथ हीरो कौन होगा. रजनीकांत ने जिस स्टाइल में ये सवाल बताया, उसे सुनकर वहां बैठे अमिताभ बच्चन भी अपनी हंसी नहीं रोक सके. आगे रजनीकांत ने बताया कि उन्होंने उससे कहा कि हीरो वही हैं. ये सुनकर वो शख्स दस मिनट तक कुछ नहीं बोला और रजनीकांत को घूरता ही रहा. बाहर निकल कर वो अपने बच्चों से बात करता सुनाई दिया कि ऐश्वर्या को क्या हो गया है. अभिषेक बच्चन को क्या हो गया है.

इस किस्से का जिक्र करते हुए ऐश्वर्या राय ही नहीं खुद अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे, जो रजनीकांत की बात सुनते ही अपनी हंसी नहीं रोक पाए. वीडियो देख फैंस भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. और सुपरस्टार को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए नजर आ रहे हैं.