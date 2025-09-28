विज्ञापन

राजेश खन्ना के बड़े दामाद की 10 फोटो, दे चुका है 800 करोड़ की फिल्म, 58 की उम्र गजब की है फिटनेस

राजेश खन्ना ने ट्विंकल खन्ना से शादी की थी. इस शादी से उनकी दो बेटियां रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना हुईं. दोनों ही बेटियों ने फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई थी.

राजेश खन्ना के इस दामाद को जानते हैं ?
ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की लव स्टोरी ग्लैमर, प्यार और कॉमेडी का एक अलग ही मिक्स है. यह कहानी मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में शुरू होती है, जहां ट्विंकल, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस और राजेश खन्ना की बेटी, अपनी इंटेलिजेंस और बेबाकी के लिए जानी जाती थीं. दूसरी ओर अक्षय, एक उभरता हुआ एक्शन स्टार, अपनी फुर्ती और मेहनत से बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहा था. दोनों की मुलाकात 1999 में फिल्म “इंटरनेशनल खिलाड़ी” के सेट पर हुई. ट्विंकल की हाजिरजवाबी और अक्षय का मजाकिया अंदाज उन्हें एक-दूसरे के करीब ले आया. 

सेट पर हंसी-मजाक के बीच उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. अक्षय ने एक बार मजाक में कहा, “अगर मेरी फिल्म हिट हुई, तो मैं ट्विंकल से शादी करूंगा!” और जब फिल्म हिट हुई तो अक्षय ने अपना वादा निभाया. 2001 में दोनों ने एक सादगी भरे समारोह में शादी कर ली.

शादी के बाद ट्विंकल ने एक्टिंग छोड़कर राइटिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में कदम रखा. उनकी किताबें, जैसे “मिसेज फनीबोन्स”, उनकी कॉमेडी भरी राइटिंग के लिए मशहूर हुई. अक्षय जो अब बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, हमेशा ट्विंकल की क्रिएटिविटी के कायल रहे. दोनों का रिश्ता मजबूत है, क्योंकि वे एक-दूसरे की सक्सेस का सम्मान करते हैं. इस कपल के दो बच्चों आरव और नितारा हैं. दोनों ही अपने बच्चों के साथ एक खास बॉन्डिंग शेयर करते हैं. 

वर्कफ्रंट पर क्या है सीन

अक्षय कुमार फिलहाल अपनी फिल्म जॉली एलएलबी-3 के साथ बॉक्स ऑफिस पर हैं. साल 2018 में आई अक्षय कुमार की 2.0 ने 800 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ट्विंकल खन्ना, काजोल के साथ मिलकर प्राइम पर एक टॉक शो होस्ट कर रही हैं. इस शो का नाम टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है. शो का पहला एपिसोड आ चुका है. आमिर खान और सलमान खान के साथ उनकी बातचीत काफी पसंद की गई.

