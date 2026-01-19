आलिया के भाई के साथ रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म में आएंगी नजर

एक नई जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर छाने के लिए पूरी तरह तैयार है. रिपोर्ट् के मुताबिक वेदांग रैना और नायोमिका सरन हाल ही में मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में देखे गए. पहले से ही कपल इंटरनेट पर #VedangNaomika थ्योरीज की चर्चा हो रही है. नए प्रोजेक्ट के बारे हम आपको बता रहे हैं, जिसकी इन दिनों काफी चर्चा है. जैसे ही वेदांग और नायोमिका मुंबई में प्रोड्यूसर दिनेश विजान के ऑफिस से हाथों में स्क्रिप्ट लिए बाहर निकलते दिखे, पैपराजी में हलचल मच गई. बताया जा रहा है कि दोनों ने मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन के लिए समय बिताया. जहां नायोमिका अपनी कार में तेजी से निकल गईं, वहीं वेदांग वहीं रुके रहे. इससे ये अफवाहें और तेज हो गईं कि प्रोजेक्ट अपने फाइनल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है.

मैडॉक फिल्म्स 2026 में एक रोमांटिक कॉमेडी धमाके की योजना बना रहा है

यह कोलैबोरेशन मैडॉक फिल्म्स बैनर के तहत आने वाली एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए है. उम्मीद है कि यह अभी तक बिना टाइटल वाली फिल्म 2026 के बीच फ्लोर पर आ जाएगी. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह फिल्म एक हल्की-फुल्की, नए जमाने की रोमांस फिल्म होगी जो दोनों एक्टर्स के Gen-Z वाइब से पूरी तरह मेल खाती है.

जहां तक ​​एक्टर्स की बात है, यह फिल्म नाओमिका सरन की डेब्यू फिल्म होगी. नाओमिका सिर्फ एक नया चेहरा नहीं है. वह बॉलीवुड रॉयल्टी की विरासत को आगे बढ़ा रही है. रिंकी खन्ना की बेटी और लेजेंडरी राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की पोती होने के नाते, उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं. एक सूत्र ने पहले मिड-डे को बताया था, “नाओमिका पिछले एक साल से ट्रेनिंग ले रही है, एक्टिंग और डांस वर्कशॉप कर रही है. दिनेश और उनकी टीम यह बात साफ थी कि जब तक वह पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक वे उसके डेब्यू का ऐलान नहीं करेंगे.”

वेदांग रैना का फिल्मी करियर

बता दें कि नाओमिका सरन को अक्सर ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के बच्चों के साथ एंजॉय करते देखा जाता है. वहीं वेदांग रैना की बात करें तो उन्होंने 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसके बाद वो 2024 की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'जिगरा' में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए. इस फिल्म में उन्होंने आलिया भट्ट के भाई का किरदार अदा किया था.