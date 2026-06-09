राजेश खन्ना की नातिन से गोविंदा के बेटे तक, 2026-2027 में डेब्यू करने जा रहे हैं ये चार सितारे

अगले कुछ महीनों में बॉलीवुड, नए और यंग टैलेंट की एक नई लहर का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि नए कलाकारों से लेकर स्टार किड्स तक, कई फ्रेश चेहरे बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. यह कलाकार बड़े बैनर और चर्चित फिल्ममेकर्स के साथ अपनी पहली फिल्म के जरिए दर्शकों के सामने आने वाले हैं. तो आइए एक नजर डालते हैं उन नए कलाकारों पर, जो 2026 और 2027 में खास चर्चा बटोर सकते हैं.

अंश दुग्गल – ‘नखरेवाली' से बॉलीवुड में कदम

अंश दुग्गल फिल्म 'नखरेवाली' के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. यह हिंदी सिनेमा में उनकी पहली बड़ी फिल्म होगी, जिसने पहले से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है. नए चेहरे के रूप में अंश से काफी उम्मीदें की जा रही हैं.

यशवर्धन आहूजा – बॉलीवुड लॉन्च के लिए तैयार

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा जल्द ही निर्देशक साजिद खान की फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं. लंबे समय तक ट्रेनिंग लेने और लाइमलाइट से दूर रहने के बाद अब उनका इंडस्ट्री में आगमन काफी चर्चा में है.

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कोमल पावसकर – ‘इकाई' से मिलेगा बड़ा बॉलीवुड ब्रेक

कोमल पावसकर फिल्म 'इकाई' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें उनके साथ राघव जुयाल नजर आएंगे. विकास बहल द्वारा निर्देशित यह फिल्म हिंदी सिनेमा में उनकी पहली बड़ी शुरुआत होगी. एक स्थापित कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए कोमल उन नए चेहरों में शामिल हैं, जिन पर आने वाले समय में सबकी नजरें रहेंगी.

नाओमिका सरन – विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी

राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन 'जान है तू मेरी' के साथ बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं. मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म सबसे चर्चित डेब्यू में से एक मानी जा रही है. दर्शक इस प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार की अगली पीढ़ी को पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं.

नई पीढ़ी संभालने को तैयार है बॉलीवुड की कमान

इसमें दो राय नहीं है कि नए टैलेंट और फिल्मी विरासत का यह मिश्रण बॉलीवुड में एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है. ऐसे में जैसे-जैसे ये युवा कलाकार अपनी पहली फिल्मों की रिलीज़ के करीब पहुंच रहे हैं, सबकी नजरें इस बात पर हैं कि वे बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान कैसे बनाते हैं.