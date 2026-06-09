विज्ञापन

राजेश खन्ना की नातिन से गोविंदा के बेटे तक, 2026-2027 में डेब्यू करने जा रहे हैं ये चार सितारे

2026 और 2027 में बॉलीवुड में चार नए कलाकारों की एंट्री होने वाली है, जिसकी चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है.

Read Time: 3 mins
Share
राजेश खन्ना की नातिन से गोविंदा के बेटे तक, 2026-2027 में डेब्यू करने जा रहे हैं ये चार सितारे
वर्ष 2026 और 2027 में अपनी डेब्यू के साथ बॉलीवुड में दस्तक देंगे ये नए चेहरे
NDTV

अगले कुछ महीनों में बॉलीवुड, नए और यंग टैलेंट की एक नई लहर का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि नए कलाकारों से लेकर स्टार किड्स तक, कई फ्रेश चेहरे बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. यह कलाकार बड़े बैनर और चर्चित फिल्ममेकर्स के साथ अपनी पहली फिल्म के जरिए दर्शकों के सामने आने वाले हैं. तो आइए एक नजर डालते हैं उन नए कलाकारों पर, जो 2026 और 2027 में खास चर्चा बटोर सकते हैं.

अंश दुग्गल – ‘नखरेवाली' से बॉलीवुड में कदम

अंश दुग्गल फिल्म 'नखरेवाली' के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. यह हिंदी सिनेमा में उनकी पहली बड़ी फिल्म होगी, जिसने पहले से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है. नए चेहरे के रूप में अंश से काफी उम्मीदें की जा रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

यशवर्धन आहूजा – बॉलीवुड लॉन्च के लिए तैयार

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा जल्द ही निर्देशक साजिद खान की फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं. लंबे समय तक ट्रेनिंग लेने और लाइमलाइट से दूर रहने के बाद अब उनका इंडस्ट्री में आगमन काफी चर्चा में है.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें; अंधा भिखारी बना जवान फिल्म का ये एक्टर, हिलाकर रख देगा स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड का टीजर

कोमल पावसकर – ‘इकाई' से मिलेगा बड़ा बॉलीवुड ब्रेक

कोमल पावसकर फिल्म 'इकाई' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें उनके साथ राघव जुयाल नजर आएंगे. विकास बहल द्वारा निर्देशित यह फिल्म हिंदी सिनेमा में उनकी पहली बड़ी शुरुआत होगी. एक स्थापित कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए कोमल उन नए चेहरों में शामिल हैं, जिन पर आने वाले समय में सबकी नजरें रहेंगी.

Latest and Breaking News on NDTV

नाओमिका सरन – विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी

राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन 'जान है तू मेरी' के साथ बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं. मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म सबसे चर्चित डेब्यू में से एक मानी जा रही है. दर्शक इस प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार की अगली पीढ़ी को पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

नई पीढ़ी संभालने को तैयार है बॉलीवुड की कमान

इसमें दो राय नहीं है कि नए टैलेंट और फिल्मी विरासत का यह मिश्रण बॉलीवुड में एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है. ऐसे में जैसे-जैसे ये युवा कलाकार अपनी पहली फिल्मों की रिलीज़ के करीब पहुंच रहे हैं, सबकी नजरें इस बात पर हैं कि वे बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान कैसे बनाते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood, Enetrtainment, Yashvardan Ahuja, Naomika Saran
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com