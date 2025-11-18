विज्ञापन

राजेश खन्ना की इस हीरोइन की सौतेले पिता ने कर दी थी हत्या, एक साल बाद परिवार के सभी लोगों की हो गई मौत

साल 2008 में दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी 'वफा: अ डेडली लव स्टोरी'. ये वो समय था जब राजेश खन्ना अपनी चमक खो चुके थे और पैसे कमाने के लिए उन्हें बी ग्रेड फिल्मों का सहारा लेना पड़ा था.

Read Time: 3 mins
Share
राजेश खन्ना की इस हीरोइन की सौतेले पिता ने कर दी थी हत्या, एक साल बाद परिवार के सभी लोगों की हो गई मौत
राजेश खन्ना की इस हीरोइन की हुई थी हत्या
नई दिल्ली:

साल 2008 में दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी 'वफा: अ डेडली लव स्टोरी'. ये वो समय था जब राजेश खन्ना अपनी चमक खो चुके थे और पैसे कमाने के लिए उन्हें बी ग्रेड फिल्मों का सहारा लेना पड़ा था. ये फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन कुछ सालों बाद इस फिल्म की हीरोइन की वजह से ये चर्चा में आ गई. साल 2011 में फिल्म की लीड एक्ट्रेस लैला खान अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ गायब हो गईं. शुरुआत में ये गुमशुदगी का मामला लगा, लेकिन फिर पता चला कि ये सुनियोजित हत्या की खौफनाक कहानी थी.

2011 में लैला खान और उनके परिवार के पांच सदस्य बिना किसी सुराग के गायब हो गए. बाद में जांच से पता चला कि सभी छह लोगों की हत्या परिवार के एक सदस्य ने लंबे समय से चली आ रही नाराजगी के चलते बेरहमी से की थी. इस केस को लीड करने वाले पूर्व मुंबई क्राइम ब्रांच अधिकारी अंबादास पोटे ने हाल ही में क्राइम जर्नलिस्ट हुसैन ज़ैदी के साथ एक इंटरव्यू में हत्याओं से जुड़े भयानक डिटेल्स शेयर किए.

सौतेले पिता ने की थी हत्या

अंबादास  पोटे के अनुसार, लैला की मां सेलिना की शादी उनके तीसरे पति परवेज टाक से हुई थी, जो परिवार के साथ ओशिवारा में रहते थे. टाक, जिन्हें एक अत्यधिक धार्मिक और नियंत्रणकारी व्यक्ति बताया जाता है. वह लैला के फिल्म उद्योग में करियर को नापसंद करते थे. उनकी असहमति, संपत्ति को लेकर विवाद और टाक की लैला को दुबई में काम करने की इच्छा, जिसे लैला ने अस्वीकार कर दिया था. इन सब की वजह से उनके बीच दुश्मनी और बढ़ गई.

हत्याओं को अंजाम देने के लिए टाक ने अपने एक साथी को परिवार के इगतपुरी फार्महाउस में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया. टाक ने एक वेकेशन की आड़ में परिवार के साथ फार्महाउस की जाने योजना बनाई. जब परिवार वापस नहीं लौटा, तो सेलिना के पहले पति नादिर शाह ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. जांचकर्ताओं ने परिवार के घर से मिले आधार कार्ड के जरिए टाक का पता लगाया और आखिरकार मुंबई और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक संयुक्त अभियान में उसे कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajesh Khanna, Wafaa: A Deadly Love Story, Laila Khan, Laila Khan Wafaa Actress, Laila Khan Actress, Laila Khan Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com