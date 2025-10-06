रजत बेदी की बेटी की 8 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- यूं ही नहीं लोग कह रहे करीना कपूर की हमशक्ल

90s और 2000 के दशक में पॉपुलर विलेन रहे एक्टर रजत बेदी ने नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक किया है. हालांकि उनसे ज्यादा सोशल मीडिया पर उनकी बेटी वीरा बेदी की चर्चा सुनने को मिली, जिनकी तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर से हुई और सोशल मीडिया पर खूब तस्वीरें भी वायरल हुई. इस पर रजत बेदी ने कहा कि उनकी फैमिली को लाइमलाइट मिलना उनके लिए नया एक्सपीरियंस है. वहीं एक्टर ने बताया कि उनकी बेटी बहुत सिंपल है. इन सबके बीच हम आपको रजत बेदी की बेटी वीरा की 8 खूबसूरत तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिन्हें देख आप भी कहेंगे- ये तो करीना कपूर की हमशक्ल हैं.

रजत बेदी की बेटी वीरा को लाइमलाइट आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के स्टार स्टडेड प्रीमियर में मिली. जहां वह अपने पेरेंट्स के साथ पैपराजी को पोज देते हुए नजर आईं.

सोशल मीडिया पर वीरा बेदी की तस्वीरों को फैंस का खूब प्यार मिला. एक यूजर ने कहा, नीली आंखों के साथ करीना से बेहतर. दूसरे ने लिखा, करीना से ज्यादा सुंदर. तीसरे यूजर ने लिखा, वह करीना की तरह दिख रही हैं.

बेटी वीरा को मिली लाइमलाइट पर रजत बेदी ने कहा, मेरी फैमिली को पूरी लाइमलाइट मिली. और मैं अकेला नहीं था. मेरे बच्चे एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि मेरी वजह से और शो की वजह से. वह वायरल हो गए हैं. और यह क्रेजी है.

वीरा के करीना की तुलना में रजत बेदी ने कहा, "वह बहुत खुश हैं... क्योंकि यह ध्यान सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से आ रहा है... लोग अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई, हर जगह से फोन कर रहे हैं.

आगे उन्होंने कहा, वह बहुत ही सिंपल हैं, और उन्हें पहले कभी इस तरह की किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा. ज़िंदगी में यह पहली बार है कि वह अपने पिता के साथ किसी रेड कार्पेट इवेंट में गई हैं."

बता दें, रजत बेदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और अब बच्चों को लाइमलाइट मिलने के बाद जब उनसे बॉलीवुड डेब्यू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिएक्शन दिया.

उनसे पूछा गया कि बच्चों के साथ उन्होंने इस बारे में कभी बात की है तो उन्होंने कहा- नहीं. मैंने अभी तक इस बारे में उनसे बात नहीं की कि कैसे इससे डील करना है. लेकिन वह जानते हैं कि उन्हें विनम्र रहना है सबके साथ. आप कभी मेरे बच्चों के अंदर एटीट्यूड नहीं देखेंगे किसी के भी साथ. यह सब उनके लिए नया है. वह बहुत खुश हैं.