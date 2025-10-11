विज्ञापन

बढ़ते टैक्स के खिलाफ राज कपूर से दिलीप कुमार तक...सड़क पर आ गए थे स्टार्स, 39 साल पुराना वीडियो वायरल

39 साल पुराने इस बॉलीवुड स्टार्स के आंदोलन का यह वीडियो देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि स्टार्स भी कभी सरकार के खिलाफ बोल उठे थे.

जब राज कपूर से दिलीप कुमार तक सड़क पर आ गए थे स्टार्स
बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी आया था, जब फिल्मों पर बढ़ते टैक्स के चलते हिंदी सिनेमा के तमाम स्टार सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए थे. साल 1986 में राज कपूर, देव आनंद से लेकर दिलीप कुमार और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार समेत सभी बड़े-छोटे स्टार ने तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़क पर आकर मोर्चा खोल दिया था. मुंबई में हुए इस आंदोलन में स्टार्स के साथ जनता भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी थी. 39 साल पुराने इस बॉलीवुड स्टार्स के आंदोलन का यह वीडियो देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि स्टार्स भी कभी सरकार के खिलाफ बोल उठे थे.

बढ़ते टैक्स के खिलाफ बॉलीवुड
इस वीडियो में बताया जा रहा है कि हिंदी सिनेमाई स्टार्स ने कई मुद्दों का मुखर विरोध किया था. यह आंदोलन तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ था, जिसने फिल्मों पर विशेष कर लगा दिया था. साथ ही पायरेसी के खिलाफ भी बॉलीवुड स्टार्स ने आवाज उठाई थी. वहीं, इस वीडियो में राज कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती को सरकार के खिलाफ भाषण देते देखा जा रहा है. वीडियो की शुरुआत से बात करें तो इसमें सबसे पहले मिथुन और रंजीत नजर आते हैं. इसके बाद वीडियो में अनिल कपूर, राजेश खन्ना, राज बब्बर, देव आनंद, राकेश रोशन, जैकी श्रॉफ, धर्मेंद्र, संजय खान, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी,  मीनाक्षी शेषाद्रि, अनीता राज, अनुपम खेर जैसे तमाम स्टार नजर आ रहे हैं.
 

80 के दशक के स्टार

इस वीडियो पर यूजर्स के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं. इसमें एक ने लिखा है, पहले के एक्टर्स में बहुत हिम्मत थी. दूसरे ने लिखा है, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी'. तीसरा लिखता है, आज भी तो कुछ बोलें एक्टर्स'. बता दें, बॉलीवुड का 80 का दशक फिल्म इंडस्ट्री के बाकी के दशक से काफी कमजोर रहा है. बॉलीवुड का सबसे हिट फेज 60, 70 और 90 के दशक का रहा है, जिसमें हिंदी सिनेमा की बदलती तस्वीर नजर आई थी. वहीं, 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री लेने वालों में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, गोविंदा जैसे स्टार थे, जो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पर छाए थे. वहीं, 90 के दशक में आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान ने बॉलीवुड पर अपना कब्जा कर लिया था. इस दौर में एक्टर का फैशन और स्टाइल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया था.


 

