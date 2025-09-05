विज्ञापन

आलिया भट्ट की एक भी फिल्म नहीं देख सकती बेटी राहा? मां बनने के दो साल बाद एक्ट्रेस ने लिया ये फैसला

आलिया भट्ट ने हाल में एक मैगजीन के साथ हुई बातचीत में अपनी फिल्मों और राहा को लेकर बात की. इस दौरान उन्होंने एक बड़ी हिंट भी दी.

Read Time: 3 mins
Share
आलिया भट्ट की एक भी फिल्म नहीं देख सकती बेटी राहा? मां बनने के दो साल बाद एक्ट्रेस ने लिया ये फैसला
आलिया ने फिल्मी करियर को लेकर लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली:

एक दशक तक इमोशनली कई परतों वाले और इंटेंस किरदार निभाने के बाद, आलिया भट्ट एक बदलाव के लिए तैयार हैं, और यह बेहद पर्सनल है. हाल ही में ग्राजिया मैगजीन के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि हाल ही में उनकी क्रिएटिव इन्सटिंक्ट्स पर उनकी बेटी राहा का बहुत असर रहा है. राजी, डियर जिंदगी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में अपनी अलग-अलग रेंज के लिए जानी जाने वाली आलिया खुद को नए सिरे से गढ़ने से कभी नहीं हिचकिचाईं. लेकिन इस बार उनकी इंस्पिरेशन अलग है: यह एक ऐसी सिनेमाई दुनिया बनाने के बारे में है जिसे उनकी बेटी एक दिन देख सके और जिसके साथ हंस सके.

आलिया ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई है जिसे राहा देख सकें, और उन्होंने खुलकर अपनी उस इच्छा को व्यक्त किया जो उनके भीतर धीरे-धीरे पनप रही थी. अब मदरहुड के एक नए विजन के साथ, वह कॉमेडी की तरफ अपना सीधा इंट्रेस्ट दिखा रही हैं. उन्होंने कहा, "मैं कॉमेडी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रही हूं क्योंकि मैंने खुद कॉमेडी नहीं की है. आपको कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो आपको प्रेरित करे या आपको उसकी ओर खींचे."

हालांकि आलिया ने अभी तक किसी नए प्रोजेक्ट को कनफर्म नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है कि चीजें पहले से ही बदल रही हैं. उन्होंने कहा, "कुछ रोमांचक चीजें हैं, जिनके बारे में मैं पूरी तरह से बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इसमें अपना दिल लगाऊंगी तो मैं उस दिशा में जरूर जाऊंगी."

आलिया भट्ट के आने वाले प्रोजेक्ट्स

आलिया भट्ट के पास फिल्मों की एक इंट्रेस्टिंग लिस्ट है जो उनकी रेंज को दिखाती है. वह अब शिव रवैल के डायरेक्शन में बन रही एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर "अल्फा" में नजर आएंगी, जिसमें वह शरवरी वाघ के साथ एक वुमेन फाइटर युनिट में एक कमांडिंग ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं.

वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स पर बेस्ड यह फिल्म आलिया को एक नए और एग्रेसिव और एनर्जेटिक अवतार में दिखाने का वादा करती है. इसके अलावा पति रणबीर कपूर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के साथ "लव एंड वॉर" नाम की एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा में साथ काम कर रही हैं, जिसमें विक्की कौशल भी हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Alia Bhatt, Motherhood, Comedy, Upcoming Project, Action Thriller, Alia Bhatt Age, Alia Bhatt Daughter, Alia Bhatt Husband, Alia Bhatt Net Worth, Alia Bhatt Movies, Alia Bhatt Comedy Movie, Alia Bhatt Big Decision, Alia Bhatt Father, Alia Bhatt Videos, Alia Bhatt Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com