आलिया भट्ट की एक भी फिल्म नहीं देख सकती बेटी राहा? मां बनने के दो साल बाद एक्ट्रेस ने लिया ये फैसला

एक दशक तक इमोशनली कई परतों वाले और इंटेंस किरदार निभाने के बाद, आलिया भट्ट एक बदलाव के लिए तैयार हैं, और यह बेहद पर्सनल है. हाल ही में ग्राजिया मैगजीन के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि हाल ही में उनकी क्रिएटिव इन्सटिंक्ट्स पर उनकी बेटी राहा का बहुत असर रहा है. राजी, डियर जिंदगी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में अपनी अलग-अलग रेंज के लिए जानी जाने वाली आलिया खुद को नए सिरे से गढ़ने से कभी नहीं हिचकिचाईं. लेकिन इस बार उनकी इंस्पिरेशन अलग है: यह एक ऐसी सिनेमाई दुनिया बनाने के बारे में है जिसे उनकी बेटी एक दिन देख सके और जिसके साथ हंस सके.

आलिया ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई है जिसे राहा देख सकें, और उन्होंने खुलकर अपनी उस इच्छा को व्यक्त किया जो उनके भीतर धीरे-धीरे पनप रही थी. अब मदरहुड के एक नए विजन के साथ, वह कॉमेडी की तरफ अपना सीधा इंट्रेस्ट दिखा रही हैं. उन्होंने कहा, "मैं कॉमेडी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रही हूं क्योंकि मैंने खुद कॉमेडी नहीं की है. आपको कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो आपको प्रेरित करे या आपको उसकी ओर खींचे."

हालांकि आलिया ने अभी तक किसी नए प्रोजेक्ट को कनफर्म नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है कि चीजें पहले से ही बदल रही हैं. उन्होंने कहा, "कुछ रोमांचक चीजें हैं, जिनके बारे में मैं पूरी तरह से बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इसमें अपना दिल लगाऊंगी तो मैं उस दिशा में जरूर जाऊंगी."

आलिया भट्ट के आने वाले प्रोजेक्ट्स

आलिया भट्ट के पास फिल्मों की एक इंट्रेस्टिंग लिस्ट है जो उनकी रेंज को दिखाती है. वह अब शिव रवैल के डायरेक्शन में बन रही एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर "अल्फा" में नजर आएंगी, जिसमें वह शरवरी वाघ के साथ एक वुमेन फाइटर युनिट में एक कमांडिंग ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं.

वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स पर बेस्ड यह फिल्म आलिया को एक नए और एग्रेसिव और एनर्जेटिक अवतार में दिखाने का वादा करती है. इसके अलावा पति रणबीर कपूर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के साथ "लव एंड वॉर" नाम की एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा में साथ काम कर रही हैं, जिसमें विक्की कौशल भी हैं.

