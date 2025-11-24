विज्ञापन

रामायण के लिए मीट-मांस से परहेज वाले दावों के बीच रणबीर कपूर ने खाया जंगली मटन और पाया, क्या है सच ?

रणबीर कपूर अब रामायण में प्रभु श्रीराम के रोल में नजर आने वाले हैं और इससे पहले भी उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में उन्होंने खुद को बीफ फैन बताया था.

नॉनवेज खाते दिखे रणबीर कपूर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, जिन्हें आखिरी बार एनिमल (2023) में देखा गया था, पिछले एक साल से दो बड़े प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में बिजी हैं. एक है नितेश तिवारी की रामायण और दूसरी है लव एंड वॉर जिसमें आलिया भट्ट और विक्की कौशल हैं. एक तरफ फैन्स रणबीर कपूर को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं वहीं इससे पहले RK अपने परिवार के साथ Netflix के एक स्पेशल शो, जिसका टाइटल डाइनिंग विद द कपूर्स था, के लिए शामिल हुए. यहां फैंस को एक्टर को उनके नेचुरल मूड में देखने को मिला. डॉक्यूमेंट्री एक स्पेशल लंच के बाद आई जहां कपूर खानदान राज कपूर की 100वीं जयंती मनाने के लिए एक साथ दावत के लिए इकट्ठा हुआ. खैर, रणबीर को अब कपूर लंच में फिश करी, जंगली मटन और पाया जैसी डिशेज का मजा लेने के लिए ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है.

रणबीर कपूर ने क्यों छोड़ा था नॉनवेज खाना ?

कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है. खैर, जब से वह रामायण की स्टार कास्ट में शामिल हुए हैं, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रणबीर कपूर ने शराब और नॉन-वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया है. ऐसी खबर थी कि एक्टर फिल्म में भगवान राम का रोल करने की तैयारी के लिए सात्विक डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे. 

ये दावे तब सामने आए जब पहले उन्हें खुद को 'बीफ फैन' मानने के लिए ट्रोल किया गया था. हालांकि उनकी प्लेट और उनके खाए गए खाने को जूम इन नहीं किया गया था, लेकिन नेटिजन्स को यकीन है कि रणबीर ने डाइनिंग विद द कपूर्स में नॉन-वेजिटेरियन खाना खाया था और अब एक्टर को बुरा-भला कहना पड़ रहा है, कई लोग उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं.

रणबीर कपूर पर क्यों भड़क रहे सोशल मीडिया यूजर्स?

ऐसे ही एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “मुझे लगता है कि बॉलीवुड एक्टर्स की PR टीम को निकाल देना चाहिए, खासकर RK और आलिया भट्ट की. वे ऐसी बेवकूफी भरी बातें पोस्ट करने से पहले अपने क्लाइंट्स के पिछले वीडियो के बारे में जरा भी रिसर्च नहीं करते. ऊपर से, ऐसे बढ़ा-चढ़ाकर दावे करते हैं. रोल के लिए नॉन-वेज और ड्रिंक्स छोड़ने के दावे करने की क्या जरूरत थी? किसने पूछा? अगर उन्होंने उस समय अपना मुंह बंद रखा होता, तो उन्हें आज इस बेवजह की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता. क्या प्रभास ने आदिपुरुष करते समय कभी ऐसे बयान दिए थे? सब जानते हैं कि वह नॉन-वेज और शराब पीते हैं. मुझे याद नहीं कि उनकी PR टीम ने ऐसी बेवकूफी भरी बातें कही हों. एक कमेंट था, “रणबीर से PR: तू झूठी मैं मक्का.” एक ट्रोल ने लिखा: “यही झूठा यही मक्कार मिस्टर नो PR उर्फ ​​हमेशा आने वाले यंग सुपरस्टार की सच्चाई 🙃.” जबकि दूसरे ने दावा किया, “झूठ पे झूठ.” इस बीच एक फैन ने कहा, “अनपॉपुलर ओपीनियन, मुझे उनके नॉनवेज खाने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं धार्मिक इंसान हूं, वह झूठ क्यों बोल रहे हैं.”

