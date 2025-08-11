विज्ञापन

राज कुमार और दिलीप कुमार की इस फिल्म के सेट पर चल रही थी कोल्ड वॉर, डायरेक्टर ने बताया देखते थे दूसरी तरफ

राज कुमार और दिलीप कुमार की जिस फिल्म के सेट पर कोल्ड वॉर चल रही थी वह 1991 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. 

सौदागर के सेट पर दिलीप कुमार और राज कुमार की चल रही थी कोल्ड वॉर
नई दिल्ली:

आपने अक्सर स्टार्स की कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा. हालांकि वह इस पर खुलकर बात नहीं करते. लेकिन हाल ही में राज कुमार और दिलीप कुमार की 1991 में रिलीज हुई फिल्म के सेट पर कोल्ड वॉर का खिलासा दिग्गज एक्शन डायरेक्टर रवि दीवान ने किया. जैसा कि आप जानते हैं कि दिलीप कुमार और राज कुमार दोनों ही बॉलीवुड के आइकॉनिक सुपरस्टार हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं. लेकिन जब रियल लाइफ में दोनों ही कोल्ड वॉर के चलते सौदागर के सेट पर बात नहीं कर रहे थे. वहीं डायरेक्टर ने बताया कि राज कुमार जानबूझकर सेट पर से परेशानी पैदा करते थे. 

सूत्रधार विद विनीत राय के एपिसोड में रवि दीवान से जब पूछा किया कि सौदागर के सेट पर राज कुमार और दिलीप कुमार कैसे थे तो. डायरेक्टर ने याद किया कि राज कुमार शूटिंग के दौरान सेट पर फनी चीजें करते थे. जैसे कि दिलीप कुमार मरने का सीन शूट कर रहे होते थे और राज कुमार का कोई शॉट नहीं होता था तो वह 8 फीट दूर अपनी कुर्सी लगाते और दूसरी ओर देखते थे. जबकि बाकी सब दिलीप कुमार को सीन की तैयारी करते हुए देखते थे. 

रवि दीवान ने एक हिल स्टेशन पर सौदागर की शूटिंग का एक और किस्सा भी शेयर करते हुए बताया जहां कई कपल एक्टरों से मिलने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए सेट पर आते थे. ऐसे ही एक मौके पर, जब दिलीप कुमार भारी भीड़ से घिरे हुए थे, राजकुमार ने कुछ अनोखा किया. उन्होंने कहा, "राज कुमार एक कुर्सी लेकर पास के एक झरने में एक फुट गहरे पानी में बैठ गए. काफी देर बाद, निर्देशक सुभाष घई उनके पास आए और पूछा कि वह वहां क्यों बैठे हैं, क्योंकि पानी ठंडा था. राज कुमार ने जवाब दिया, 'यहां फोटो खींचने कोई नहीं आएगा.'" 

गौरतलब है कि राज कुमार और दिलीप कुमार की फिल्म लगभग 5 करोड़ के बजट में बनी थी. वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15.54 करोड़ के आसपास हुआ था. जबकि यह 1991 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. 

