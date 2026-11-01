धुरंधर और 'शैतान' के बाद आर. माधवन की नई फिल्म का ऐलान, इस डायरेक्टर संग मिलाया हॉरर फिल्म के लिए हाथ

आर. माधवन उन चुनिंदा अभिनेताओं में से हैं, जिन्होंने अलग-अलग भाषाओं और तरह-तरह की फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई है. 'रहना है तेरे दिल में' और 'तनु वेड्स मनु' जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतने से लेकर '3 इडियट्स', 'विक्रम वेधा', 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट' और हाल ही में ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' तक, उन्होंने हर बार अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया है. लेकिन हॉरर फिल्मों की बात करें तो माधवन का नाम खास तौर पर लिया जाता है. उनकी फिल्म '13B' ने दर्शकों को डर का एक नया अनुभव दिया था और आज भी इसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है. इसके कई साल बाद 'शैतान' में उन्होंने एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को डराया और साबित किया कि हॉरर फिल्मों में उनकी एक अलग पहचान है. लेकिन अब वह एक बार फिर हॉरर फिल्म के साथ लौटने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने विशाल फुरिया के साथ हाथ मिलाया है.

हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं विशाल फुरिया

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विशाल फुरिया ने भी हॉरर फिल्मों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. समीक्षकों की सराहना पाने वाली मराठी फिल्म 'लपाछपी' से शुरुआत करने के बाद उन्होंने 'छोरी', 'छोरी 2'और हाल ही में 'मां' जैसी फिल्म बनाई. दिलचस्प बात यह है कि 'मां' में माधवन भी एक खास कैमियो में नजर आए थे. अपनी फिल्मों में डर के साथ भावनाओं को भी जगह देने के लिए पहचाने जाने वाले फुरिया 2027 में फिल्म इंडस्ट्री में अपने दस साल पूरे करेंगे. ऐसे में यह फिल्म उनके सफर का एक अहम पड़ाव होगी.

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विशाल फुरिया ने कहा- मेरी पहली और एकमात्र पसंद थे माधवन

इस फिल्म में माधवन को लेने के बारे में बात करते हुए विशाल फुरिया ने कहा, “माधवन सर हमेशा से मेरी पहली और एकमात्र पसंद थे. मुझे बेहद खुशी है कि वह इस फिल्म का हिस्सा बन गए हैं और अब इसके किरदार और कहानी को समझने के प्रयास में लग चुके हैं. वह '13B' जैसी कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म के असली स्टार हैं, जो मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है. गंभीर हॉरर फिल्मों को लेकर उनकी समझ, अनुभव और अपने काम के प्रति उनका विश्वास बहुत खास है. इस फिल्म के लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता था.”

माधवन के साथ काम करने का बताया अनुभव

माधवन के साथ काम करने के अनुभव और फिल्म से दर्शकों की उम्मीदों पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, “माधवन सर को लेखक, निर्देशक और निर्माता के तौर पर भी कई सालों का अनुभव है. इसलिए इस फिल्म में उनका हमारे साथ होना बेहद खास है. हम मिलकर भारतीय हॉरर सिनेमा में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा हो. ऐसा डर, जिसे दर्शक महसूस कर सकें और जो उनके अंदर तक उतर जाए.”

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